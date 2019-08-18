عربيات ودوليات

طوى السودان، امس، صفحة عصيبة من تاريخه الحديث، ويفتح صفحة اخرى تطلق عهدا جديدا، حيث سيتولى مجلس سيادي الاشراف على مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا.

وبحضور عربي ودولي في الخرطوم، جرى التوقيع النهائي، على وثيقة الاعلان الدستوري، التي ستحكم المرحلة الانتقالية.

ويتشكل المجلس السيادي من ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير، وقوى الحرية والتغيير التي قادت الحراك في الشارع.

ولكن ما هي اختصاصات هذ المجلس السيادي حسب الاعلان الدستوري الذي وقع عليه الطرفان؟

1. تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير.

2. اعتماد اعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء.

3. اعتماد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.

4. اعتماد تعيين اعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.

5. الموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي.

6. اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.

7. الموافقة على تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء.

8. اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء.

9. قبول واعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

