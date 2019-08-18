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الجزائر- أ. ف. ب: تظاهر جزائريون الجمعة للأسبوع الـ26 على التوالي في وسط العاصمة التي طوقتها الشرطة، في حين يقترب الحراك الاحتجاجي من اتمام شهره السادس من دون التوصل الى حل للأزمة التي تشهدها البلاد.

ورغم الحر الشديد، بدا الحشد الذي يصعب تحديد عدده بغياب احصاءات رسمية، على غرار حشود الأسابيع الماضية.

وفي ظل تضاؤل اعداد المحتجين بسبب العطل الصيفية، مقارنة بالأسابيع الأولى للحراك الذي انطلق في 22 فبراير، فان الحشد في العاصمة بقي كبيرا.

وتفرقت التظاهرة بعد ساعات من دون اشتباكات، فيما شهدت مدن اخرى تظاهرات بحسب ما ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وواصل المحتجون المطالبة برحيل كل الشخصيات التي سبق لها ان عملت خلال عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استمر لنحو عشرين عاماً وانتهى اثر اضطراره الاستقالة في 2 أبريل تحت ضغط الشارع والجيش. وهتفوا «ياحنا يا نتوما ماراناش حابسين»، اي «اما نحن او انتم، لن نتوقف».

وانتشرت عشرات آليات الشرطة على جانبي طريق رئيس يسلكه المحتجون. لكن بدا رغم ذلك ان عددها تقلص قليلاً مقارنة مع الأسابيع الماضية.

ولا يزال رئيس اركان الجيش الفريق احمد قايد صالح الذي تحول الى رجل البلاد القوي منذ استقالة بوتفليقة، هدفاً رئيساً للمحتجين.

وهتف المتظاهرون «اليد فاليد نحو العصابة نزيدو القايد»، اي «يداً بيد، نسقط العصابة ثم قايد صالح».

وبينما لا يبدو ان الحراك فقد زخمه في وقت يستعد للاحتفال بذكرى الشهر السادس على انطلاقته في 22 اغسطس، لا تظهر اي مؤشرات على حل سياسي للأزمة التي تشهدها الجزائر.

ويواصل الحراك رفض اجراء انتخابات رئاسية ترغب السلطة في اجرائها بأي ثمن لانتخاب خليفة لبوتفليقة. وجرى الغاء انتخابات رئاسية كانت مقررة في 4 يوليو، لعدم وجود مرشحين.

وقال محمد بنوافق (45 عاماً) الذي يعمل مهندساً في مؤسسة خاصة، لفرانس برس «لا نريد انتخابات تنظمها هذه الحكومة. سيجدون طريقة للتزوير. انهم خبراء بالتزوير. فليرحلوا قبل الانتخابات».

بدوره، قال سائق سيارة الأجرة احمد (65 عاماً) انه يتظاهر الجمعة «للقول مجدداً الى قايد صالح بأن مطالبنا لم تتحقق»، وذلك بعكس اعلان رئيس اركان الجيش في 8 اغسطس ان المطالب «الأساسية» تحققت وأن «بعض المجموعات الصغيرة تصر على رفض كل المبادرات المقدمة والنتائج المحققة».

إلى المزبلة

وتهكم المتظاهرون مجدداً الجمعة من رئيس هيئة الحوار التي عين اعضاءها الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح، ورددوا هتاف «كريم يونس آلابوبال»، اي «الى المزبلة». وسبق ليونس ان تقلد مناصب في عهد بوتفليقة.

وقال الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس في مقابلة مع موقع «كل شيء عن الجزائر»، ان «الأساليب القديمة وهذا النوع من اللجان سيجرنا الى الانسداد»، علماً ان لالماس استقال من هذه الهيئة بعد رفض السلطة اتخاذ تدابير للتهدئة.

في سياق آخر، اضطر عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات تأجيل لقاء تشاوري كان مقرراً امس بسبب عدم الحصول على اذن مسبق.

وعبر المنظمون عن غضبهم في بيان، قائلين: «في الوقت الذي تروج فيه السلطة لعرضها الداعي الى الحوار، فان الحقيقة مختلفة تماماً».

