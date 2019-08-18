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بيروت - أ. ش. أ: اكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اهمية ايلاء الأوضاع الاقتصادية الأولوية القصوى خلال هذه المرحلة من عمر البلاد، حتى يمكن اخراج لبنان سليما معافى من الأزمة الخطيرة التي يمر بها، مشيرا الى ان الأمر يقتضي اعلان حالة طوارئ اقتصادية واصلاحية.

وقال بري، في تصريح صحافي امس «ان الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب شراكة الجميع فكلنا في مركب واحد ومسؤولياتنا وواجبنا ان ننقذه من الغرق».

وأشار الى ان الاجتماع الاقتصادي الذي عُقد قبل اسبوع في القصر الجمهوري بحضوره ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وبمشاركة وزراء المجموعة المالية والاقتصادية وحاكم البنك المركزي رياض سلامة، رسم خريطة طريق في اتجاه معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان، وأنه يُنتظر من الحكومة ان تبدأ في ترجمتها في القريب العاجل.

وكان عون والحريري وبري توافقوا على تطبيق مجموعة من الخطوات الأساسية في سبيل النهوض بالاقتصاد اللبناني وتعزيز وضع المالية العامة للدولة، تبدأ بتعزيز الاستقرار السياسي، والمحافظة على سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني، وأن يتم اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2020 في مواعيدها الدستورية (مع مطلع العام المقبل) والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 التي اُقرت اواخر شهر يوليو الماضي وما انطوت عليه من تقشف وخفض للانفاق العام، والبدء في اطلاق المشروعات الاستثمارية، والتطبيق الكامل لخطة معالجة عجز قطاع الكهرباء واقرار تشريعات اصلاحية تتعلق بالمناقصات العامة ومعالجة التهرب الضريبي والجمارك وانجاز اعادة هيكلة الدولة والاصلاح القضائي وضبط اهدار المال العام ومكافحة الفساد.

ومن المقرر ان تصدر وكالة «ستاندرد آند بورز» وهي واحدة من كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، في 23 اغسطس الحالي، تقريرها في شأن لبنان، وسط مخاوف لبنانية كبيرة ان يتضمن التقرير تخفيض التصنيف الائتماني للبنان في ظل التدهور المالي والاقتصادي الشديد.. وسبق لوكالة (موديز) الدولية، ان اعلنت في شهر يناير الماضي عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان درجة واحدة من (B3) الى (CAA1) بما يعكس وجود خطورة ائتمانية مرتفعة.

