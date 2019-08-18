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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه ضد الفوضى والاهمال مشددا على أن وضع اللادولة لا يليق باسم وتاريخ وحضارة مصر وأنه لن يترك أحد يستولي على شيء من الدولة بدون وجه حق.

وقال السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية أمس: «ياريت الناس تعرف أنى مش ضد أحد.. لا والله.. أنا ضد الفوضى والاهمال واللا دولة، وكل الناس في مصر أهلي واخواتي، انما الناس بتعمل اللي هي عايزاه وهذا لا يليق بمصر، ومش هنسيب حد ياخد حاجة مش بتاعته»، وتابع السيسي: «والله العظيم أنا مش هاسيب لابني جنيه ولا لنفسي، وده معناه اني أنا عارف كويس أوي أن اللي بياخد حاجة من الاستيلاء وغيره، حرام، ولابد من ايقاف الهدر، وعدم الانضباط». وكان الرئيس المصري، افتتح أمس عددا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية في مرسى مطروح، غربي البلاد.

كما افتتح السيسي مصنعاً للتعبئة والتغليف لمنتجات المشروع ومجمعا لانتاج البذور، وفق ما أفادت مصادرنا. وتأتي الصوب الجديدة ضمن المشروع القومي للصوب الزراعية الذى تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في مصر.

ويهدف المشروع الى انشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وانتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، واتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة. كما يعادل انتاج المشروع انتاج نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، ويعتمد على ترشيد استخدام المياه بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20%.

ويسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتدريب عدد كبير من الشباب والعاملين بالمشروع على أساليب التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري. وأكد السيسي ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة وغرف التجارة ورجال الأعمال لضبط آليات السوق المصري وتحقيق التوازن، مشيرا الى أننا نعمل جميعا من أجل المصريين ونعمل على بناء قدرة الدولة، وأضاف السيسي : «ما نقوم به هنا اننا نعمل ضبط لآليات السوق بزيادة حجم المعروض، وهذا لا يمنعنا من التنسيق مع رجال الأعمال والعاملين في هذه القطاعات، لأننا يهمنا أن يكون هناك توازن في كلامنا وتصرفاتنا مع السوق، نحن بحاجة لهم معنا لان السوق المصري سوق كبير والذي نسهم فيه، يعني أنت بتكلم في 10 - 15 مليون، هذا ليس كثيرا بالنسبة لـ 100 مليون».

