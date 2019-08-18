عربيات ودوليات

فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مسؤولا بسؤاله عن دخله الشهري بشكل علني، وذلك في اشارة منه الى أن المسؤولين الذين يتولون مسؤولية مشروعات ضخمة، لا يتقاضون مبالغ طائلة.

ووجه السيسي سؤاله الى رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، اللواء محمد عبد الحي، قائلا: «يا محمد يا عبد الحي، أنت بتقبض كم؟».

من جانبه، رد عبد الحي على السؤال قائلا: «14200 جنيه يا فندم» (نحو 850 دولارا)، وذلك خلال افتتاح مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، شمالي البلاد، أمس.

ثم استفسر السيسي عما اذا كان المبلغ يكفي احتياجات رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، الذي أجاب بالتأكيد.

وتابع السيسي حديثه، بالاشارة الى أنه في احدى المرات سأل عبد الحي عن مكان سكنه، ليكتشف أنه مقيم في مكان يبعد 40 كلم عن مقر عمله، مضيفا: «طالبته بتغيير مكان سكنه، فرد علي بالقول انه لا يملك سوى تلك الشقة».

واستطرد الرئيس المصري قائلا: «مش معنى ان الناس دي بتعمل مشروعات بالمليارات، انها تاخد وتحط في جيبها... اللي يعمل كدة ملوش مكان بيننا».

