عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه أنهى اجتماعا «جيدا جدا» بشأن أفغانستان، وأعرب في تغريدة على تويتر عن تطلعه الى ابرام اتفاق ان كان ذلك ممكنا.

وجاءت تغريدة ترامب عقب اجتماعه بفريقه للأمن القومي لبحث مفاوضات السلام في أفغانستان، وترتيبات الانسحاب من هناك.

وأوضح البيت الأبيض في بيان أن الاجتماع ضم نائب الرئيس ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومستشار الأمن القومي، ووزير الخارجية، ومدير وكالة المخابرات المركزية، فضلا عن المبعوث الأميركي الخاص الى أفغانستان. وأضاف أن الاجتماع ركز على اتفاق نهائي للسلام، والمصالحة مع حركة طالبان، مشيرا الى أن المفاوضات تتقدم، وأن الاجتماع جرى بشكل جيد. من جهتها، قالت الخارجية الأميركية ان واشنطن تعمل بجد لتحقيق اتفاق سلام شامل في أفغانستان يتضمن وقفا للعنف واطلاق النار. كما يتضمن عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الولايات المتحدة أو حلفائها، حسب قول البيان. وكان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قد نشر الجمعة تغريدات أعرب فيها عن أمله بأن يتخذ الرئيس وفريقه قرارات سليمة ومستدامة بشأن التهديدات التي وصفها بالاسلامية المتطرفة الصادرة من أفغانستان، وقال انها المكان الذي تم التخطيط فيه لأحداث 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

ودعا غراهام الرئيس ترامب الى التعلم من أخطاء سلفه باراك أوباما والانصات لفريق الأمن القومي، اذ ان اتفاقا سيئا -حسب قوله- سيؤدي الى تنشيط التطرف.

وتريد واشنطن أن يتضمن اتفاق سلام محتمل وقفا لاطلاق النار ومفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية من أجل تقاسم السلطة، رغم أن الحركة لا تزال ترفض التفاوض مع السلطات في كابل اذ تعتبرها «دمية» بيد الأميركيين.

