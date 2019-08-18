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دير شرقي (سورية)- أ ف ب: قتلت سيدة مع أولادها الستة أمس جراء غارات للجيش السوري على قرية في محافظة ادلب في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» المعارض، في اطار التصعيد المستمر على المنطقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأفاد المرصد المحسوب على «الاخوان المسلمين» ومقره لندن عن قصف جوي للجيش السوري على قرية دير شرقي القريبة من مدينة معرة النعمان في جنوب ادلب أمس، ما تسبّب بمقتل سبعة مدنيين هم سيدة وستة من أولادها، ثلاثة منهم دون سن الـ18.

وذكر أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود «جرحى بعضهم في حالات خطرة». وشاهد مصور متعاون مع فرانس برس شاباً يبكي وهو يحمل جثة طفلة صغيرة لونت الدماء شعرها الطويل بعدما أصيبت في رأسها. ويحمل رجل آخر جثة فتى يكسوها الغبار بعد سحبه من تحت الأنقاض. وقال ان مسعفين من منظمة «الخوذ البيضاء» عملوا على انتشال جثة فتى تفحمت تحت الأنقاض. ويظهر في صور التقطها مسعفون ورجال ينقلون على الأرجح أشلاء وضعت في غطاء من الصوف رمادي اللون.

