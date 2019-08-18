عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: قالت متحدثة باسم مكتب رئيس دائرة الطب الشرعي في مدينة نيويورك ان تشريح جثة المليادرير الأميركي جيفري ايبستين خلص الى أن سبب الوفاة هو انتحاره شنقا. وعثر على ايبستين (66 عاما) ميتا في زنزانته يوم السبت الماضي أثناء انتظاره المحاكمة في اتهامات بالاتجار بالجنس في سجن في منهاتن، مما دفع الى فتح تحقيق في ملابسات وفاته. وألقي القبض على ايبستين، الذي يتمتع باتصالات واسعة، في السادس من يوليو. ورفض الاقرار بالذنب في اتهامات بالاتجار في الجنس بما يشمل عشرات القاصرات بعضهن في الرابعة عشرة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الطب الشرعي آجا ورثي-دافيس لرويترز «سنرسل النتائج بعد فترة وجيزة. انها حالة انتحار شنقا».

