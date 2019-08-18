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سريناغار- نيويورك الوكالات: تبادلت الهند وباكستان اطلاق نار «كثيفا» عبر الحدود بينهما أمس، بعد ساعات من عقد مجلس الأمن أول جلسة بخصوص كشمير منذ نحو خمسين عاما على اثر الغاء نيودلهي الحكم الذاتي في القسم الذي تسيطر عليه من الاقليم المتنازع عليه.

وتدور اشتباكات ومناوشات بشكل متقطع على خط المراقبة الذي يقسّم الاقليم المتنازع عليه منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.ويأتي تبادل اطلاق النار بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من اقليم كشمير في 5 اغسطس الجاري. الأمر الذي أثار تظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين.

وقال مسؤول حكومي كبير في الهند لوكالة فرانس برس انّ «تبادل اطلاق النار لا يزال جاريا»، وصفه بـ«الكثيف». وذكرت مصادر أنّ جنديا هنديا قتل. ولم تعلق باكستان بعد على هذه التطورات.

ومساء الجمعة، نجحت الصين والهند في عقد اجتماع لمجلس الأمن حول كشمير، خلف الأبواب المغلقة، للمرة الأولى منذ الحرب بين الهند وباكستان في العام 1971. وكانت آخر مرة اجتمع فيها مجلس الأمن لمناقشة الوضع في اقليم كشمير الذي يقع في جبال الهيمالايا عام 1965.

وقال المندوب الصيني لدى مجلس الأمن ان خطوة الهند سببت توترات في المنطقة، مشيرا الى أن بلاده لا تعترف بها، لكن نيودلهي جددت تأكيدها أن كشمير مسألة داخلية ولا ينبغي أن تكون موضع تدخل دولي.

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكّد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أهمية خفض التوتر بين الهند وباكستان في كشمير من خلال الحوار.

وكانت الخارجية الباكستانية قالت ان عمران خان أعرب لترامب خلال الاتصال الهاتفي عن مخاوفه من تدهور الأوضاع في كشمير.

وجاء في بيان رسمي أن خان أطلع الرئيس الأميركي على تطورات الأحداث في كشمير، وتحديدًا ما تشكله الممارسات الهندية من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف البيان أن عمران خان أطلع ترامب أيضا على أجواء الجلسة التشاورية التي يعقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الموضوع.

وصعّد رئيس الوزراء الباكستاني هجومه على الحكومة الهندية بعد قراراتها الأخيرة بشأن جامو وكشمير، واصفا الحكومة «بالفاشية والعنصرية».

وقال عمران خان في تغريدتين على حسابه بتويتر الجمعة، ان على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي «العنصرية الهندوسية الفاشية أن تعلم أنه بينما يمكن هزيمة الجيوش والمسلحين والارهابيين على أيدي قوات متفوقة، يخبرنا التاريخ أنه عندما تتحد أمة وتناضل في سبيل الحرية ولا تخشى الموت، لا يمكن لأي قوة أن تمنعها من تحقيق هدفها».

وأضاف في تغريدة ثانية «لهذا السبب فان العقيدة الاقصائية لحكومة مودي التي تسعى لتوطيد هيمنة الهندوس، مع أساليبها الفاشية في جامو وكشمير، ستفشل فشلا ذريعا في محاولتها اخماد نضال الكشميريين في سبيل الحرية».

وكانت نيودلهي أعلنت يوم 5 أغسطس الحالي أنها ستلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح الحكم الذاتي لما يسمى ولاية جامو وكشمير (الشطر الهندي من الاقليم)، ما دفع اسلام آباد الى طرد السفير الهندي لديها وتعليق الاتفاقات التجارية الثنائية.

وقطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والانترنت وبث التلفزيون في كشمير، كما فرضت قيودا على التنقل والتجمع.

وبسبب خشية الحكومة المركزية من تنظيم احتجاجات واضطرابات، تخضع كشمير التي باتت تابعة للادارة الهندية المركزية لاجراءات مشددة منذ الرابع من أغسطس، أي قبل يوم من حرمان نيودلهي المنطقة من الحكم الذاتي. ونُشر عشرات الآلاف من عناصر القوات الاضافيين، انضموا الى نصف مليون منتشرين هناك، ما حول أجزاء من مركز المنطقة، مدينة سريناغار، الى حصن تنتشر فيه حواجز الطرق والأسلاك الشائكة. ويطالب سكان كشمير ذي الغالبية المسلمة بالاستقلال عن الهند والانضمام الى باكستان منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، حيث أدى الصراع على الاقليم الى اندلاع حربين من ثلاث حروب بين الجارتين اللدودتين.

