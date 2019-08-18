عربيات ودوليات

واشنطن - أ ف ب: أصدرت الولايات المتحدة الجمعة مذكرة لضبط ناقلة النفط الايرانية «غريس 1» التي تم احتجازها في جبل طارق ثم الافراج عنها، في قرار يهدد بمزيد من التصعيد في التوتر الشديد القائم بين واشنطن وطهران. واعترضت سلطات جبل طارق السفينة التي تحمل 2,1 مليون برميل من النفط الايراني واحتجزتها في 4 يوليو للاشتباه بنقلها حمولتها الى سورية في خرق للحظر الأوروبي المفروض على هذا البلد، وهو ما نفته ايران مرارا. وأعلنت السلطات البريطانية في المنطقة الصغيرة الواقعة في الطرف الجنوبي من اسبانيا الخميس أن المحكمة العليا قررت رفع الحجز عن السفينة بعد الحصول على تعهد خطي من طهران بعدم تسليم حمولتها الى سورية.

وأصدر وزير العدل الأميركي الجمعة مذكرة لضبط الناقلة واتهمها في بيان بالضلوع في مخطط «للوصول بطريقة غير قانونية الى النظام المالي الأميركية بهدف دعم شحنات غير شرعية من ايران الى سورية يرسلها الحرس الثوري الايراني» الذي أدرجته واشنطن على قائمتها السوداء لـ«المنظمات الارهابية الأجنبية».

من جهته أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي الجمعة أن بلاده لم تعط سلطات جبل طارق «أي ضمانة بأن غريس 1 لن تتوجه الى سورية». وقال في تصريح نقله موقع تابع لشبكة التلفزيون الرسمي ان «وجهة الناقلة لم تكن سورية... وحتى ان كانت تلك وجهتها، فان المسألة لا تعني أحدا». وكتب المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في تغريدة «ناقلتنا التي احتجزت بشكل غير شرعي أطلق سراحها. هذا النصر من دون تقديم أي تنازلات هو نتيجة دبلوماسية قوية وارادة قوية للكفاح من أجل حقوق الأمة».

