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الى هواة ومتابعي قناة الأفلام على الانترنت «نتفليكس»، ولمن يرغبون باسترخاء غير مسبوق، فان السرير الكامل، الذي ربما يمنحك كل أساليب الراحة في طريقه اليك. وهذه المرة سيكون وقت الراحة في ما يمكن وصفه فعلا بـ«السرير الذكي»، من تصميم شركة «هاي انتريورز»، لأنه يمنح كل مزايا الذكاء الصناعي للنوم والترفيه. ويعد «الجيل الثاني من السرير الذكي»، الذي صممه المهندس المعماري الايطالي فابيو فينيلا، مثاليا لألعاب الفيديو. ويأتي هذا السرير الذكي مزودا بجهاز عرض عالي الدقة، وشاشة «مسرح» بحجم 70 بوصة ونظام صوت مدمج ومكبرات صوت غير مرئية. ووفقا للشركة فان تصميم الأسرة الذكية مثل «هاي-كان» و«هاي بد» الجديد أشبه بشرنقة عصرية مجهزة بأحدث التقنيات للمراقبة والترفيه والصحة التي تعمل بشكل متزامن وبسلاسة مع الأجهزة الذكية في المنزل الذكي. بالاضافة الى ذلك، يحتوي السرير الذكي أيضا على العديد من المزايا، مثل اضاءة قابلة للتعتيم والتحكم بها، وقاعدة قابلة للضبط، وستائر تعتيم آلية، وقدرات التحكم بواسطة الصوت، وقدرات اتصال لاسلكي واي فاي مدمجة. ويقول المصممون ان هذه المزايا متفاعلة بحيث يمكن ضمان حصول المستخدم على راحة أفضل. ولا يقتصر الأمر على كل تلك المزايا، فالسرير الذكي هذا، بحسب المصممين، يراقب أيضا تحركات المستخدم، ويقوم تلقائيا بضبط درجة الحرارة وفقا لتفضيلاته.

غير أن هذه الرفاهية العالية ليست من دون ثمن، اذ لا يقل سعر السرير الذكي هذا عن 13800 دولار، ورغم أنه متاح حاليا للطلب المسبق، فانه لن يكون متاحا للبيع المباشر قبل العام المقبل.

