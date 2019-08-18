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إذا كنت تحتسي فنجانا من الشاي، غير محلى ومن دون سكر، أثناء قراءة هذا، فأنت تدعم كل عضو في جسمك، فالشاي غير المحلى غني بمضادات الأكسدة، التي تمنع الأمراض المزمنة وتساعد على إصلاح الخلايا في الجسم.

ويقول الطبيب وجراح العظام في توليدو بولاية أوهايو، أنتوني كوري إن الشاي «يأتي من نبات كاميليا سينينسيس، الذي يحتوي على مضادات الأكسدة المعروفة باسم «الكاتيكين».

وأضاف كوري أن هذه المضادات «تقضي على الجذور الحرة في الجسم، التي ترتبط بالأمراض عند البشر وتتضمن أمراض السرطان وألزهايمر وباركنسون وغيرها، وتقلل من الالتهابات». ويعتقد الأطباء والباحثون بأن للشاي العديد من الفوائد، لعل من أبرزها الفوائد الخمس التالية، وفقا لتقرير نشر على موقع فوكس نيوز الإخباري الأميركي. يقول باحثون إن مضادات الأكسدة والمركبات الموجودة في الشاي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

