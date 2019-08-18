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الوفيات


خالده بدر عبد علي فرحان، 53 عاماً، شيعت، الرجال: الرميثية، ق5، حسينية عقيلة الطالبين، ت:99855338، النساء: الرميثية، ق7، ش 70، م4
أحمد سعد سرور اليوحه، 32 عاماً، شيع، الرجال: الدائري الخامس مقابل القيروان، ت: 51280180 - 97791555، النساء: الصليبية، ق2، ش19، م40، ت: 55255480
أحمد حجي بوخضور، 97 عاماً، شيع، العديلية، ق3، شارع عيسى عبدالرحمن العسعوسي، م32، ج35، ت: 66626138
زينب بيومي إبراهيم موسى، زوجة سالم عبدالهادي شفيان العنزي، 61 عاماً، شيعت، الرجال: الروضة، ق4، ش47، م26، ت: 97766997 النساء: كيفان، ق1، ش10، م6، ت: 97666521
عذبه سوعان عجيب، ارملة دحل شمشير العنزي، 79 عاماً، شيعت، الرجال: الجهراء، القصر، ق4ب، الشارع الأول، م22، ت: 99701993، النساء: الرقة، ق7، ش14، م94، ت: 66225021
عمر مطلق عمر سعد الراجحي، 68 عاماً،، شيع، الرجال: الصليبخات، ق3، ش111، م9، مقابل مدرسة صفية المتوسطة بنات، ت: 99995956 - 50544112
محمد عبدالرحمن حسين العوضي، 84 عاماً، شيع، الرجال: ديوان العوضي، الدعية، ت: 99003969 - 98850003، النساء: كيفان، ق2، ش29، م60، ت: 99466567
إنا لله وإنا إليه راجعون


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