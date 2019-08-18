loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

القيادة السياسية هنأت الغابون وإندونيسيا وعزت باكستان


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الانفجار الذي وقع في مسجد بالقرب من مدينة كويتا وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية. وبعث سموه ببرقية تهنئة الى علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. كما بعث سموه ببرقية تهنئة الى جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة