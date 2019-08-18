أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الانفجار الذي وقع في مسجد بالقرب من مدينة كويتا وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية. وبعث سموه ببرقية تهنئة الى علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. كما بعث سموه ببرقية تهنئة الى جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.

