أول النهار

دعت حكومة نيبال رجال الأعمال الكويتيين الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالدولة مؤكدة اقرار عدد من القوانين التي تهدف الى تسهيل الاستثمارات الخارجية في مجالات عدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التجارة والصناعة في نيبال ماتريكا ياداف مع سفير الكويت لدى نيبال جاسم الناجم أكد خلاله وجود فرص استثمارية «كبيرة ذات عوائد مجزية» في نيبال.

وقال السفير الناجم في تصريح لـ (كونا) عقب الاجتماع ان ياداف أعرب خلال الاجتماع عن أمله في أن يستفيد المستثمرون الكويتيون من الفرص الاستثمارية في بلاده مشيرا الى ان حكومة نيبال سنت قوانين عدة لجذب الاستثمارات الخارجية وتسهيلها في العديد من المجالات مثل الصناعة والزراعة والسياحة.

واضاف ياداف ان نيبال تصدر عددا من البضائع للسوق الكويتي كالملابس والأقمشة والشاي والسجاد في حين تستورد بعض المنتجات النفطية خاصة البولي ايثيلين من الكويت معربا عن أمله في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

واوضح ان قطاع السياحة من القطاعات المهمة التي يعتمد عليها اقتصاد نيبال حيث ان هناك الملايين من السياح يزورون نيبال سنويا لافتا الى ان عدد السائحين الكويتيين الى نيبال ارتفع في السنوات الأخيرة وأن بلاده تقوم بحملة ضخمة للترويج للسياحة في العام القادم 2020.

من جانبه استذكر السفير الناجم موقف نيبال خلال فترة العدوان العراقي على الكويت عام 1990 «حيث كانت نيبال الدولة الأولى في جنوب آسيا التي أعلنت معارضتها هذا العدوان الغاشم بشدة ودعمت موقف الكويت العادل».

على جانب آخر أكد وزير خارجية نيبال براديب جيوالي خلال اجتماعه مع الناجم تقدير بلاده لدور سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في ارساء وتعزيز السلم والأمن على المستويين الاقليمي والدولي. كما عبر جيوالي عن تقدير بلاده لدور سمو أمير البلاد بصفته قائدا للعمل الانساني مستذكرا المساعدات الكبيرة التي قدمتها الكويت لبلاده منذ بداية العلاقات الثنائية سواء عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ عام 1977 أو عن طريق جمعية الهلال الاحمر الكويتي لاسيما المساعدات الانسانية الطارئة التي قدرت بثلاثة ملايين دولار لمتضرري زلزال نيبال عام 2015.

واكد وزير الخارجية حرص القيادة السياسية في نيبال على تعزيز العلاقات مع الكويت وتطويرها في مختلف المجالات.

