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أول النهار

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الغانم عزى نظيريه في باكستان بضحايا «كويتا»


بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتين الى كل من رئيس البرلمان الباكستاني أسد قيصر ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني عبر فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا حادث الانفجار الذي وقع في مسجد بالقرب من مدينة (كويتا) وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وأكد الغانم في البرقيتين التضامن التام والتأييد الكامل لكل ما تتخذه باكستان من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وبعث الغانم ببرقية تهنئة الى رئيس مجلس النواب في جمهورية اندونيسيا بامبانغ سيساتيو وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.
كما بعث رئيس مجلس الأمة ببرقيتي تهنئة الى رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية الغابون فوستين بوكوبي ورئيسة مجلس الشيوخ لوسي ميليبو- أوبوسون وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.


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