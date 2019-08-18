loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الكويت شاركت في توقيع الترتيبات الانتقالية بالسودان


شاركت الكويت في حفل توقيع الترتيبات الانتقالية بالسودان أمس السبت بوفد يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح وبحضور عدد من الرؤساء والوزراء من حول العالم.
وقال سفير الكويت في الخرطوم بسام القبندي في تصريح لـ (كونا) أول من أمس الجمعة ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح يرأس وفد الكويت المشارك في حفل توقيع الترتيبات الانتقالية بالسودان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. ويبدأ الجدول الزمني لتنفيذ الهياكل المدنية للسلطة يوم أمس السبت بالتوقيع النهائي على الاتفاق بين قوى «الحرية والتغيير» والمجلس العسكري الانتقالي قبل أن يتم حل الأخير في اليوم التالي وتسمية أعضاء المجلس السيادي المؤلف من 11 عضواً يحوز فيه المدنيون على أغلبية 6 مقاعد.
وطبقا للجدول الزمني المتفق عليه بين قوى الحرية والمجلس العسكري فان الاعلان عن التشكيل الوزاري الجديد سيكون في 28 أغسطس الحالي يسبقه تسمية رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة