أول النهار

شاركت الكويت في حفل توقيع الترتيبات الانتقالية بالسودان أمس السبت بوفد يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح وبحضور عدد من الرؤساء والوزراء من حول العالم.

وقال سفير الكويت في الخرطوم بسام القبندي في تصريح لـ (كونا) أول من أمس الجمعة ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح يرأس وفد الكويت المشارك في حفل توقيع الترتيبات الانتقالية بالسودان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. ويبدأ الجدول الزمني لتنفيذ الهياكل المدنية للسلطة يوم أمس السبت بالتوقيع النهائي على الاتفاق بين قوى «الحرية والتغيير» والمجلس العسكري الانتقالي قبل أن يتم حل الأخير في اليوم التالي وتسمية أعضاء المجلس السيادي المؤلف من 11 عضواً يحوز فيه المدنيون على أغلبية 6 مقاعد.

وطبقا للجدول الزمني المتفق عليه بين قوى الحرية والمجلس العسكري فان الاعلان عن التشكيل الوزاري الجديد سيكون في 28 أغسطس الحالي يسبقه تسمية رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي.

