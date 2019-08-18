أول النهار

شارك سفير الكويت لدى تركيا غسان الزواوي أول من أمس الجمعة بفعالية أقامتها جمعية البحث والانقاذ بمقاطعة (قولجك) التركية بمناسبة الذكرى الـ 20 لحادثة الزلزال الذي ضرب منطقة بحر (مرمرة).

وذكرت السفارة الكويتية في أنقرة في بيان ان دعوة بلدية (قولجك) للسفير الكويتي لتلك الفعالية جاء تقديرا منها للمساعدة والمساهمة الانسانية التي قدمتها الكويت لتركيا بعد الزلزال المدمر الذي وقع بالمنطقة.

وأعرب الزواوي في كلمة خلال الفعالية عن تعازي الكويت لضحايا الحادثة الأليمة مؤكدا أهمية الجهود التي تقوم بها الكويت في الأنشطة الانسانية المبذولة حول العالم واعتماد هذا المسار في سياستها الخارجية.

وأشار في هذا الصدد الى التقدير الدولي للنشاط الانساني الكويتي الذي ترتب عليه تسمية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «قائدا للعمل الانساني».

وهو أول لقب يطلق بالتاريخ على زعيم دولة من قبل الأمم المتحدة والكويت «مركزا للعمل الانساني».

كما أكد أهمية تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين الكويت وتركيا في القضايا الاقليمية والأنشطة الانسانية.

وقدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قرضا بقيمة 53 مليون دولار لاعادة بناء شبكة طرق تربط وحدات التوطين السكنية التي بنيت عقب زلزال أغسطس 1999 في منطقة (مرمرة) وفي اطار البرنامج نفسه قدم الصندوق قرضا بقيمة 28.3 مليون دولار لاعادة تأهيل البنى التحتية التي تضررت من الزلزال.

وفي الجانب الانساني تبرع سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد شخصيا بمبلغ مليون دولار مساهمة منه في اغاثة منكوبي كارثة الزلزال والتخفيف من معاناتهم كما قدمت جمعيات كويتية مساعدات عينية ونقدية كبيرة. يذكر ان تركيا شهدت زلزالا مدمرا بقوة 7?5 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة بحر (مرمرة) في الـ 17 من أغسطس 1999 وأسفر عن قتل أكثر من 17 ألف شخص.

