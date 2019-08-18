الأولى

أعلنت مصادر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية انها مقبلة على أكبر عملية تحديث لبيانات حالات مستحقي بدل الايجار بهدف الوقوف على الحالات المستحقة وكذلك رصد ومعاقبة المتلاعبين بالبيانات والحاصلين على المبالغ المالية دون وجه حق.

وأشارت مصادر لـ النهار الى انها لاحظت عدم التزام بعض مستحقي بدل الايجار باخطار المؤسسة بكل ما يطرأ من تغييرات على الحالة المادية أو الاجتماعية او السكنية بصفة مستمرة، أو عند زوال أي شرط من شروط استحقاق البدل وذلك خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ حدوث هذا التغيير أو زوال شرط الاستحقاق.

وأوضحت المصادر انه في ضوء ذلك ينتهي استحقاق الأسرة لهذا البدل من تاريخ انتهاء السبب الذي قام عليه صرف بدل الايجار، كتغيير السكن او زيادة الراتب او الطلاق دون اخطار المؤسسة بذلك.

ونبهت المصادر انه على جميع المواطنين المستفيدين من بدل الايجار الذين تطرأ على حالتهم اي تغييرات لابد من التقدم الى المؤسسة لتقديم المستندات الدالة على ذلك استمرارا لصرف البدل المستحق.

واشارت إلى ان المؤسسة لها الحق في استدعاء مستحقي بدل الايجار كلما دعت الحاجة وبالوسيلة التي تراها وخلال المهلة التي تحددها، على ان يوقف صرف البدل بعد انقضاء هذه المهلة، ولا يعاد الصرف الا بناء على طلب جديد يقدمه رب الأسرة مستوفيا للشروط المقررة والمستندات المطلوبة وفقا لاحكام القرار سالف الذكر.

من جانب آخر وحسب أرقام موازنة المؤسسة المالية فقد تم صرف مليار و568 مليونا و250 الف دينار لبدل الايجار وذلك خلال سبع سنوات ابتداء من العام 2015 وحتى 2022.

وكانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد أقرت مبلغا ضخما من مصروفاتها للعام المالي 2019/2020 حيث اعتمدت 230 مليونا كبدل ايجار، فيما كان مبلغ السنة المالية الماضية الذي صرف ايضا 230 مليون دينار، والعام المالي 2015/2016 كان المبلغ 211 مليونا و967 الف دينار، فيما كان العام 2016/2017 مبلغ 212 مليوناً و126 الفا، وفي العام المالي 2017/2018 رصدت السكنية مبلغ 209 ملايين و157 الف دينار.

وتوقعت المؤسسة ان يكون في السنة المالية 2020/2021 مبلغ 235 مليونا، وفي السنة المالية 2021/2022 سيقفز الى 240 مليون دينار.