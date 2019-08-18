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أعلن بنك الائتمان امس أن إجمالي القروض العقارية وقروض المرأة والمنح والمحفظة المقدمة في شهر يوليو الماضي تقدر بـ 22?2 مليون دينار.

وأوضح البنك في إحصائية صادرة عنه امس أن تلك القروض منحت لبناء قسائم خاصة بمبلغ 1?7 مليون دينار وقسائم حكومية بـ 11?9 مليون دينار.

وأضاف أن تلك القروض منحت كذلك لشراء البيوت بـ 4?6 ملايين دينار ولتوسعة وترميم السكن الخاص بـ 143?5 ألف دينار فيما بلغت قروض توسعة وترميم السكن الحكومي 1?2 دينار.

وبين أن قروض منح البيوت الخرسانية قدرت بـ 8?5 آلاف دينار في حين بلغت منح ذوي الإعاقة 2?6 مليون دينار.

وفيما يتعلق بقروض المحفظة ذكر البنك أن إجمالي تلك القروض قدرت بـ 150 ألف دينار صرف منها 120 ألف دينار لقروض التوسعة والترميم و30 ألف دينار لقروض الترميم.