الأولى

علمت النهار ان مجلس الوزراء كلف وزارة المالية اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير وتعزيز الميزانيات اللازمة للجهات ذات الصلة، وذلك لوضع معالجات مستدامة لظاهرة تراكم الأتربة والكثبان الرملية على طريق مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين، بما يسهم في وقف الهدر المترتب على المعالجات المؤقتة لهذه الظاهرة. وأكد مصدر مسؤول في البلدية إن عقود النظافة العامة السارية حاليا وكذلك مناقصات أعمال النظافة العامة الجاري طرحها تم تضمينها أعمال تنظيف المناطق المستحدثة ضمن حدود العقد.

وقال لـالنهار: ان الشروط الخاصة بالعقود مضت على أن موضوع العقد هو تنظيف وإزالة ونقل النفايات مهما كان نوعها وحجمها وكميتها الى المواقع التي تحددها البلدية، ويعتبر المقاول >بمجرد توقيعه للعقد أنه قد اطلع على القوانين واللوائح الصادرة بشأن البلدية أو أي قوانين أخرى ضرورية لأداء عمله، وأنه قد قام بمعاينة مناطق العقد المعاينة التامة النافية للجهالة ولا يقبل منه بأي حال من الأحوال الاحتياج بعدم العلم بأي معلومات أو بيانات يكون قد تهاون عليها قبل التوقيع على العقد. واضاف: أن العقد حدد المناطق المشمولة، وهي: الوفرة، النويصيب، علي صباح السالم، الشاليهات، ميناء عبد الله، الزور، الخيران، صباح الأحمد، حجز السيارات، جواخير الوفرة، بما مفاده أنه تم إدراج منطقة صباح الأحمد ضمن المناطق التي يشملها عقد المناقصة المشار إليه، كما أن الشركة المنفذة لأعمال العقد ملزمة بتنظيف أي منطقة مستحدثة ضمن حدود العقد أثناء سريانه.

وقال المصدر إنه توجد خطوط (طرق) سريعة تقع مسؤولية رفع ونقل الرمال المتراكمة فيها وإزالتها على وزارة الأشغال العامة، وفقا لما جاء في خطابهم، أما في ما يخص إزالة الرمال المتراكمة في حدود نطاق المشاريع الجارية لتطوير الطرق (قيد الإنشاء) فيتم عن طريق مقاولي عقود الإنشاء لتلك المشاريع، فإنه من اختصاص الهيئة العامة للطرق والنقل البري، مشيرا الى أنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للرعاية السكنية بهذا الشأن.