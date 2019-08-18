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نفت وزارة الداخلية ارتفاع معدل جرائم السرقة بالمناطق السكنية، مؤكدة ان القطاعات الأمنية المختصة تواصل العمل ليل نهار بجهوزية كاملة وبيقظة دائمة لبسط مظلة الأمن والأمان والتصدي لأي انتهاك للقانون في جميع المحافظات. وشددت الوزارة في بيان لها امس على أن ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حول ازدياد السرقات في عدد من المناطق يفتقر إلى الدقة والمصداقية، ولا يستند إلى أي أساس من الواقع، واوضحت انه بالنسبة للفيديو المنتشر لحادثة السرقة التي تمت بإحدى المنازل فقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة بالوزارة من الادلة الجنائية والمباحث الجنائية.

من جانب آخر، ألقى رجال الامن القبض على الشخص المتطاول على الذات الالهية عبر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت الوزارة في بيان توضيحي لمقطع الفيديو والذي يتضمن قيام أحد الاشخاص بالتعدي على الذات الإلهية انه فور تلقي البلاغ قامت الادارة المختصة بالبحث والتحري عن صاحب مقطع الفيديو وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.

