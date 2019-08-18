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حققت شركة الخطوط الجوية الكويتية المركز الثامن في انضباط المواعيد من بين 175 شركة طيران عالمية وفقا لتقرير لوكالة (OAG) البريطانية المتخصصة في التحقق من الأداء الانتاجي لقطاعات الطيران المدني.

وقال رئيس مجلس إدارة (الكويتية) يوسف الجاسم في بيان صحافي إن الشركة تتشرف بالإشارة إلى آخر تقرير صدر من أكثر الوكالات العالمية مصداقية في مجال تقييم أداء المطارات وشركات الطيران في العالم.

وأوضح الجاسم أن نتائج التقرير أظهرت بأن معدل انضباط مواعيد الخطوط الجوية الكويتية بنسبة 88 في المئة في شهر يوليو الماضي.

وأضاف أن احتلال المركز الثامن بين 175 شركة من كبريات شركات الطيران العالمية يؤكد حسن تطبيق سياسات الالتزام بالوقت التي تسير عليها الشركة المقرة من مجلس الادارة والمنفذة من الإدارة التنفيذية بكفاءة ومهنية عالية.

وأكد سعي الشركة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات وحيازة رضا العملاء الكرام في شتى المجالات واستكمال دورها الريادي في مجال الطيران المدني عربيا وعالميا.

