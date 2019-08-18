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وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الاتفاق الذي وقع عليه كل من المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير أمس، بـ«اللبنة الأولى» لبناء دولة متمكنة أمنيا واقتصاديا.

وقال الجبير عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: «اتفاق السودان هو اللبنة الأولى التي ستسهم في بناء دولة متمكنة أمنياً واقتصادياً وسوف يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق». وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة أخرى قائلا: «المملكة كانت ومازالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره ومساهمتها الفاعلة في التوصل لاتفاق الشراكة الموقعة بين الأطراف السودانية ودعمها الجهود التي قادتها دولة إثيوبيا الفيدرالية والاتحاد الأفريقي امتداداً لهذا النهج».

وتابع الجبير قائلا: «تطلع المملكة العربية السعودية أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بما يكفي السودان شر التدخلات الخارجية التي تستهدف استقراره».

وختم وزير الدولة للشؤون الخارجية حديثه عن القضية قائلا إن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة ويسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين