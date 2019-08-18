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اعلنت وزارة التربية انجاز تسعة مشاريع جديدة عبارة عن مدارس لرياض الأطفال ومختلف المراحل الدراسية مؤكدة انه جار التنسيق مع الجهات المختصة لتجهيزها وتشغيلها بهدف التخفيف من الكثافة الطلابية داخل المدارس. وذكر مدير إدارة المشاريع بالتكليف محمد فهاد أن المشاريع الجديدة تتضمن مباني مدرسية كاملة مصممة وفق أحدث التصاميم والمعايير الحديثة، وتشتمل على مبانٍ لرياض الأطفال تتمثل في روضة اشبيلية بمنطقة الفروانية التعليمية وروضة السلام وروضة الشهداء بمنطقة حولي التعليمية إلى جانب روضة ابن حيان بمنطقة الأحمدي التعليمية، وتضمنت المرحلة الابتدائية مدرسة أم القرى الابتدائية بنات بمنطقة حولي التعليمية.

وتابع: وشملت مشاريع المرحلة الثانوية مدرسة اشبيلية الثانوية بنين ومدرسة اشبيلية الثانوية بنات بمنطقة الفروانية التعليمية ومدرسة فلسطين الثانوية بنين ومدرسة عبد الرزاق البصير بنين بمنطقة حولي التعليمية». ولفت إلى دور وزارتي الأشغال والإسكان بشأن إنشاء المدارس الخاصة بالمدن الجديدة، وأنهما تلعبان دوراً مهماً في متابعة التنفيذ والاطلاع على نسب الإنجاز الخاصة بتلك المشاريع واستلامها وتدوين الملاحظات ومخاطبة التعليم العام لجهوزية تلك المدارس للاستخدام فور الانتهاء منها، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من استلام 17 مدرسة للعام الدراسي 2018/2019 من الهيئة العامة للإسكان، وجار تنفيذ 52 عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالمدن الجديدة.