وطن النهار

أشاد عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة الأحمدي فهيد المويزري بقرار وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة بتشكيل لجنة مختصة تضم العديد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص والمسؤولية في موضوع معالجة مشاكل منطقة جليب الشيوخ.

وبين المويزري في تصريح صحافي ان مهام هذه اللجنة تتركز في رصد جميع السلبيات الموجودة في جليب الشيوخ عن طريق كل جهة واختصاصاتها ووضع الحلول اللازمة لها، وذلك خلال فترة زمنية محددة خلال 6 اشهر، على ان يتم رفع تقرير بذلك بعد انتهاء مهام اللجنة للوزير.

وأعرب المويزري عن شكره وتقديره للوزير الشعلة والذي وضع خطة ناجحة لحل هذه المشكلة، موضحاً ان هذا الأمر ليس بغريب عنه، خصوصاً انه لامس مشاكل هذه المنطقة قبل ان يتبوأ منصبه الوزاري عندما كان رئيساً لادارة نزع الملكية في وزارة المالية.

وقال ان مشاكل المنطقة والاوضاع البيئية والصحية والأمنية تتفاقم يوماً بعد يوم فهي كارثة بجميع المقاييس، اضافة الى وجود مراكز بيع غير مرخصة وأغذية فاسدة منتهية الصلاحية والتلاعب والتزوير وتهريب وتصنيع المواد غير الصالحة للاستهلاك الادمي وتعبئتها لاعادة بيعها.

ونوه الى ان المنطقة تعد وكرا ومأوى للخارجين عن القانون ومخالفي قانون الاقامة وتحتوي على اكوام من القمامة والنفايات والحشرات والقوارض مع غياب الوعي الصحي والثقافي بين الجاليات الاسيوية، ناهيك عن الفوضى المرورية والتي تتجسد في زحام دائم للسيارات الى جانب ظاهرة الحيوانات السائبة وانتشار الروائح الكريهة النتنة بسبب كثرة المجاري الطافحة في معظم شوارع المنطقة مما يهدد بكارثة صحية.

