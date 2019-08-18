وطن النهار

تواصل «مهندسون بلا حدود - الكويت» جهودها لمتابعة دراسة امكانية تنفيذ المشاريع الفائزة في مسابقة تصميم أفضل وحدة سكنية مستدامة للاجئين في مخيم داداب - كينيا، حيث تم عقد اجتماع في مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الكويت لمتابعة امكانية تنفيذ هذا المشروع وبحث الاستعدادات لتنفيذه، وجرى خلال الاجتماع عقد لقاء عبر الأقمار الصناعية مع ذوي العلاقة في كل من الجمهورية اليمنية و جمهورية مصر العربية وكينيا. وقد شارك في اللقاء كل من رئيسة ومؤسسة مهندسون بلا حدود - الكويت المهندسة زينب قراشي ورئيس فريق المشاريع الخارجية المهندس يوسف العجيري مع مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدول الخليج العربية في- الكويت الدكتورة أميرة الحسن حيث عرضوا التحديثات التي تمت على التصميم، و الصعوبات التي قد تعترض عملية تنفيذ المشروع وركز المجتمعون على الصعوبات المالية وسبل توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع على أكمل صورة مشرفة لدولة الكويت في أسرع وقت ممكن في ظل الاحتياجات المتنامية للمرحلين واللاجئين في مدينة عدن بالجمهورية اليمنية. وقالت رئيسة «مهندسون بلا حدود - الكويت» المهندسة زينب قراشي: أننا مستمرون في دراسة مقترح تنفيذ هذه الوحدات السكنية ذات التصاميم المعمارية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي للمستوطنات البشرية (الموئل) في الكويت واليمن، مشيرة الى أن هذا المشروع يحقق واحداً من أهدافنا في تشجيع الفكر الابداعي والعمل التطوعي الهادف الى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على موارد البيئة.

