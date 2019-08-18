وطن النهار

أكد رئيس لجنة متابعة الحد من ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي ونائب المدير العام لشؤون البلدية في محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م. عمار العمار استجابة اصحاب المنازل المخالفة مع الاجهزة الرقابية التي اخلوها من العزاب بعد تحرير جميع الانذارات والتعهدات والمخالفات الواجبة بحقهم، لافتا الى تشديد العقوبة القانونية في حال تكرار مخالفة سكن العزاب في العقارات التي سبق وتم قطع التيار عنهم.

ودعا العمار خلال اجتماع اللجنة التنسيقي بمشاركة مدير امن محافظة الفروانية ومدير ادارة شرطة البيئة بوزارة الداخلية ومدير ادارة المخلفات بالهيئة العامه للبيئة والوكيل المساعد لشبكات التوزيع بوزارة الكهرباء والماء ومدير التسجيل العقاري في وزارة العدل وممثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية وحضور عدد من المسؤولين في بلدية الكويت ضم مستشار الادارة القانونية ومديري افرع البلدية بالمحافظات ومديري ادارات التدقيق والمتابعة الهندسية حصر العقارات التي تستغل لسكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي الواردة عبر الخط الساخن وحسابات البلدية في مواقع التواصل الاجتماعي او عبر افرع البلديات في المحافظات الست المواطنين الى المساهمة بدورهم الاجتماعي من خلال تعاونهم مع الاجهزة الرقابية للحد من ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي وطالبهم بعدم التردد بالتواصل مع البلدية عن طريق الخط الساخن او حسابات البلدية التي تستقبل الشكاوى خلال 24 ساعة او مراجعة افرع البلدية خلال ايام العمل الرسمي.

وتطرق الاجتماع الى اهم العواقب التي واجهت الفريق المشكل بهدف تذليلها للحد من الظاهرة وتم خلاله استعراض النتائج التي حققتها حملة اطمئن التي شملت قطع التيار عن 135 منزلا مخالفا بالاضافة الى رصد 303 منازل يسكنها عزاب جار التعامل معها من اصل 558 المنازل المخالفة.

