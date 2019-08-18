وطن النهار

أكد رئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي ان الحملات الكويتية شريكة في اي نجاح يتحقق على مستوى خدمة حجاج الكويت وتسهيل أداء مناسكهم.

وأشاد عمادي في تصريح لـ«كونا» عقب عودته الى البلاد اثر انتهاء عمل البعثة رسميا مع انتهاء موسم الحج «بتميز وإبداع حملات الحج الكويتية في سبيل المحافظة على الريادة والسمعة التي تتمتع بها في هذا المجال».

وأضاف انه مع انتهاء موسم الحج بنجاح عقب التنظيم المميز من قبل المملكة العربية السعودية ونجاح عمل البعثة ينتهي العمل في هذه المرحلة لتبدأ مرحلة جديدة بعودة جميع الحجاج الى البلاد.

وأوضح عمادي ان المرحلة الثانية لا تقل أهمية عن المرحلة الأولى اذ نستطيع عن طريقها تقييم أنفسنا بشكل علمي ومدروس كما ستكون هناك فترة لمدة شهر لتلقي الشكاوى والملاحظات من قبل الحجاج على حملاتهم.

وأكد ان البعثة لن تتهاون أبدا في أي شكوى أو ملاحظة اذ سيوضع كل ما يرد بهذا الشأن في عين الاعتبار وسيأخذ مجراه القانوني، مشيرا الى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الحج والعمرة ستتابع كل الملاحظات والشكاوى لوضع الحلول لأي مشاكل قد تظهر.

