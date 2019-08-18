وطن النهار

طالب نائب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة الاشغال العامة ونائب رئيس الاتحاد المهني العربي للبناء والأخشاب محمد ماضي العجيري ديوان الخدمة المدنية بضرورة تطوير وتحديث برنامج النظام المتكامل والمرتبط بجميع الوزارات حيث انه بسبب الخلل بالنظام المتكامل تم تعطيل صرف العلاوات السنوية ودرجات الاختيار وتأخير تقييم الموظفين.

وناشد العجيري في تصريح صحافي وزير الأشغال العامة د. جنان بوشهري ووكيل وزارة الأشغال العامة اسماعيل علي احمد والوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية والقانونية حمد الغريب بسرعة صرف الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة العاملين بجميع القطاعات والادارات المستحقين للصرف.

وأضاف العجيري بأنه لابد من اللجوء بالعمل لعدد ساعات اضافية للموظفين للانتهاء من صرف الاعمال الممتازة قبل شهر سبتمبر المقبل حتى يتسنى لجميع الموظفين استقبال العام الدراسي الجديد بقضاء حوائجهم المادية على اكمل وجه.

واختتم العجيري تصريحه بأن نقابة الأشغال حريصة بالوقوف بجانب موظفي الوزارة والدفاع عن حقوقهم دائماً والمطالبة بجميع الحقوق المستحقة لهم.

