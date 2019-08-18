وطن النهار

اعلن مدير مركز اسعد الحمد د. شجاع العنزي ارسال كتاب تعاون الى مركز الطب البديل لايجاد العلاج البديل عن الادوية التقليدية لبعض الحالات التي لا تستجيب للادوية.

واكد العنزي في حوار صحافي لـ«النهار» استقبال المركز ما يقارب 500 حالة يوميا موضحا ان المركز معتمد ومعترف به لتدريب الاطباء من قبل معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» بالاضافة الى تواصل الاطباء مع عدد من الاطباء العالميين الزائرين بين حين وآخر.

واشار الى وجود قسم عمليات صغير -عبارة عن غرفتين- يقوم عليه افضل اطباء مثل د. ابراهيم العرادي للتعامل مع الحالات التي تحتاج الى جراحات بسيطة تحت تخدير البنج الموضعي. وفيما يلي نص الحوار:

دكتور أولا حدثنا عن مركز أسعد الحمد؟

مركز اسعد الحمد للامراض الجلدية تم انشاؤه بتبرع كريم من اسرة الحمد وافتتح في منتصف السبعينيات حيث كان فنيا واداريا يتبع مستشفى الصباح الى ان اصدر قرار وزاري في اغسطس 2017 قضى بفصل المركز عن تبعية المستشفي ليكون مستقلا بذاته وتم تشريفي على ادارته منذ ذلك الحين.

وبماذا يختص هذا المركز؟

المركز يقدم خدمة طبية تتعلق بامراض الجلدية ويشمل ايضا علاجات موازية للعلاجات التقليدية حيث يضم عيادات عدة للجلدية بالاضافة الى عيادات تخصصية منها «العلاج الضوئي» وهذه العيادات تعمل على سيناريو عند دخول المريض العيادة للتشخيص وحتى صرف العلاج يخرج المريض الى المنزل او ان الطبيب المعالج يرى حاجته الى علاج ضوئي.

العلاج الضوئي

في اي الامراض يستخدم العلاج الضوئي؟

يستخدم العلاج الضوئي لحالات البهاق والصدفية وامراض اخرى، بالاضافة الى وجود اجهزة الليزر ودورها الكبير في علاج بعض امراض الجلدية.

عمليات

هل لديكم غرف عمليات بالمركز؟

نعم هناك قسم عمليات صغيرة عبارة عن غرفتين يقوم عليها افضل الاطباء مثل د. ابراهيم العرادي للتعامل مع الحالات التي تحتاج الى جراحات بسيطة تحت تخدير البنج الموضعي وهناك حالات خاصة تحتاج الى ازالة او تحتاج عينات لتأكيد التشخيص او نفيه من الاطباء.

وهل المركز يستقبل المرضى من جميع المحافظات وما الاعداد التي يستقبلها المركز؟

المستشفى حدد استقبال عدد من المراكز الصحية التي تتبع الى مركز اسعد الحمد حيث نستقبل بما يفوق 500 مريض باليوم الواحد خلال المواسم اي 10،000 في الشهر.

زيارات أطباء

وهل هناك اطباء زوار تتم دعوتهم الى المركز؟

المركز معتمد ومعترف به لتدريب الاطباء من قبل معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» بالاضافة الى تواصل الاطباء مع عدد من الاطباء العالميين الذين يأتون كزيارات بين حين وآخر وزيارة بروفسور من اميركا اتى لزيارة المركز اخيراً فتمت تقوية شبكة الانترنت للبث المباشر لحالات معينة استفاد منها كثير من الاطباء حديثي التخرج الذين يرغبون في تخصص الجلدية وايضا الاطباء الممارسون بالاضافة الى زيارة د. جون من بريطانيا ونحن على صلة دائمة معه لاخذ رأيه في الحالات المستعصية وبما يخص علاجاتها فهناك تعاون مستمر ومثمر مع الاطباء الزوار، فضلا عن اقامة المؤتمرات التي داخل الكويت او خارحها.

لجنة

دكتور وماذا عن الحالات المستعصية هل هناك لجنة مخصصة للعلاج في الخارج لهذه الحالات؟

نعم يوجد لجنة للعلاج في الخارج بناء على قرار اداري ونحن نستقبل الطلبات من جميع محافظات الكويت وتقوم لجنة مختصة من اطباء بالنظر في الحالات وهي من تقرر من يستحق ان يرسل للعلاج بالخارج رغم ان هناك حالات قليلة جدا تم ارسالها والكثير منها متوفر العلاج لها بالمركز.

وماذ عن المواعيد وفتراتها؟

لا توجد اي مشكلة لدينا بما يخص المواعيد فهي تمضي عبر التنظيم مع الاطباء ومع السجلات ولا اخفيك تم «القضاء على المواعيد» حيث اصبح المريض يأتي مباشرة او عن طريق التحويل من المركز الصحي وبالتعاون مع مركز نظم المعلومات بعد حصر اسماء المراكز تحاول التطوير بحيث يستطيع المريض تحديد الموعد عن طريق المستوصف ويأتي في موعده الى مركز اسعد الحمد وايضا يستطيع المريض تحديد موعده في اليوم نفسه والكرة الان في ملعب مركز نظم المعلومات وفي الوقت الحالي لا توجد اي مشكلة في المواعيد التي لا تتجاوز الأسبوع الى 10 ايام والنظر في عين الاعتبار للحالات الطارئة واتمام علاجها خصوصا الاطفال وحالات الآلام الشديدة عبر دكتور متخصص في فرز وفلترة الحالات الطارئة والعادية.

الواتساب الطبي

وماذا عن تطوير اجهزة المركز؟

اي مقدم خدمة صحية يكون لديه تحد ما بين تحديث الأجهزة القديمة ومواكبة تطور الأجهزة الحديثة الان يوجد لدينا اجهزة ليزر وعلاج ضوئي واجهزة العمليات فالامر جيد لكن دائما تطمح الى الأفضل في التغيير، لذلك لدينا طلبات تم تقديمها الى الوزارة، والكل يعرف الدورة المستندية حيث تمت الموافقة على طلب اجهزة للعلاج الضوئي لاستبدال الأجهزة القديمة، ونحن على اتصال دائم ومستمر مع المهندس عادل الصراف من ورشة الأجهزة الطبية في منطقة الصباح لصيانة اي عطل على الأجهزة الحالية ولدينا كمية من طلبات الأجهزة لكنها لا تتم عن طريق الادارة بل عن طريق مجالس الاقسام الطبية ومناقشة رئيس القسم مع المجالس بضرورة وشرح اسباب اي جهاز يطلب لذلك تم الموافقة على طلب الأجهزة وستصل الى المركز في القريب العاجل، ناهيك ان اي مبنى مع مرور الوقت يحتاج الى صيانة لذلك فيتم صيانة المبني بالكامل حتى السطح لتفادي موضوع الأمطار رغم اننا نعمل على هذه المشكلة قبل الموسم الماضي وموثق بكتب رسمية وايضا تم تجهيز مسرح مجهز بنظام السمعيات يخدم اي زائر وطلبة الطب والخريجين الراغبين في دخول تخصص الجلدية ويوميا تقام به محاضرة للأطباء تبدأ صباحا لمناقشة حالات المرضى داخل المركز او الحالات خارج المركز في المستشفيات الاخرى ووضع خطة العلاج لها، بالاضافة الى وجود قروب واتساب للأطباء يتم من خلاله ارسال صور لمعرفة العلاج الصحيح لكل حالة وهذا الامر اذا تم في بيئة جميلة له معطيات كثيرة تصب في مصلحة العمل والمرضى.

يقال ان المصعد عطلان ويسبب مشاكل للمراجعين؟

نعم كان عطلان ويسبب كثير من المشاكل خصوصا لكبار السن لاسيما ان عمره الزمني 25 سنة وهو كثير الأعطال وهذه نقطة سلبية في كل مكان لا يوجد به «اسانسير» لكن تم طلب اسانسير جديد من شركة في اسبانيا وجاري تركيبه مع الكفالة والصيانة بالاضافة الى صيانة المركز بالكامل من الداخل والخارج وصبغ الممرات التي استبدلت بالسراميك لسهولة تنظيفه وليتطابق مع منع العدوى.

الملف الإلكتروني

وهل تم تطبيق الملف الالكتروني في المركز؟

نعم كان النظام يدويا والآن اصبح الكترونيا وبغض النظر عن عيوبه وامتيازاته تطبيقه خطوة في الاتجاه الصحيح لذلك تم الانتقال الى المرحلة الثانية لربط العيادات مع الصيدلية وبقية الاقسام الليزر والمختبر والربط مع المراكز التابعة للمركز كما ذكرت في الحوار

الى اين وصل ملف الاعتراف؟

نحن ماضون في ملف الاعتراف وهذه جزئية مهمة قائمة بهذا الملف سيكون تقييم المركز في عام 2022 عالميا ونحن نعمل للتطوير.

دكتور اخيراً هل هناك نقص في الادوية كما يشاع؟

لا يوجد اي مشكلة في توفير الادوية لكن ثمة حادثة نادرة في السابق اذ تم منع لأحد الادوية التي تصدر لنا من البلد الام فتم اختيار دواء بديل له بالمواصفات نفسها العالمية وأشير الى ان الاطباء الزملاء لاحظوا ان هناك حالات مزمنة مستعصية على مفعول الادوية التقليدية لا تنجح في علاج هذه الحالات لذلك تم ارسال كتاب تعاون الى مركز الطب الاسلامي يضم قائمة اسماء امراض مستعصية عبر محاولة طرق باب الطب البديل لبعض الحالات التي لا تتماثل للشفاء على العلاج ونحن في انتظار الرد من المركز الاسلامي.

