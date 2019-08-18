وطن النهار

لأول مرة في تاريخ مدارس الكويت، نفذت وزارة التربية مشروع نظام الخلايا الشمسية في مبنى روضة ابن حيان الكائنة بمدينة الاحمدي بنظام الربط مع شبكة الكهرباء بقيمة 257 ميغاوات سنوياً بتوفير حوالي ثلث الاستهلاك الكامل للمبنى، وأكد مدير إدارة المشاريع بالتكليف م. محمد فهاد، أن التخطيط مستقبلا يسير نحو تطبيق نظام الخلايا الشمسية في معظم المباني الجديدة للوزارة، مشيرا إلى أنه تم تطبيق عدد من الأنظمة الأخرى مثل نظام السبورة الذكية والتابلت الأجهزة اللوحية وأنظمة مراقبة الكاميرات إلى جانب اعتماد وتنفيذ مبانٍ مدرسية بتصاميم عصرية حديثة تسهم في خلق بيئة جاذبة للطلاب.

وأشار فهاد، إلى أنه تم إدخال نظام إدارة المبنى Building Management System BMS في إطار استخدام النظم الآلية الذكية والجديدة في إدارة المشاريع، موضحا أنه نظام إدارة المبنى يقوم بتشغيل المبنى بطريقة ذكية عن طريق التشغيل الكهربائي في فترات الدوام وفصل الطاقة الكهربائية بعد انتهاء الدوام الرسمي وأيام العطلات وإجازة نصف العام والإجازة الصيفية.

وأضاف: أن النظام يقوم بالتحكم بوحدات التكييف التي تعد العنصر الأكبر في استهلاك التيار الكهربائي عن طريق فصل وحدات التكييف وفصل الإضاءة عند عدم وجود أشخاص في الفصول وذلك باستخدام حساسات الحركة Motion Sensor، مبينا أن نظام إدارة المبنى BMS يعد نظام التحكم والمراقبة المبرمج والذكي الذي يدير ويراقب تشغيل المبنى ووضع تقرير كامل عن حالة استهلاك التيار الكهربائي. إلى ذلك أعلن فهاد، الانتهاء من تسعة مشاريع جديدة ما بين رياض الأطفال ومدارس لمختلف المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية خلال هذا العام، وجار التنسيق مع الجهة المختصة بالوزارة نحو تجهيزها وتشغيلها بمختلف محافظات الكويت بهدف التخفيف من الكثافة الطلابية داخل المدارس. وذكر أن المشاريع الجديدة تتضمن مباني مدرسية كاملة مصممة وفق أحدث التصاميم والمعايير الحديثة، وتشتمل على مباني لرياض الأطفال وتتمثل بروضة اشبيلية بمنطقة الفروانية التعليمية وروضة السلام وروضة الشهداء بمنطقة حولي التعليمية إلى جنب روضة ابن حيان بمنطقة الأحمدي التعليمية، وتضمنت المرحلة الابتدائية مدرسة أم القرى الابتدائية بنات بمنطقة حولي التعليمية. وتابع: «شملت المرحلة الثانوية مدرسة اشبيلية الثانوية بنين ومدرسة اشبيلية الثانوية بنات بمنطقة الفروانية التعليمية ومدرسة فلسطين الثانوية بنين ومدرسة عبد الرزاق البصير بنين بمنطقة حولي التعليمية».

ولفت إلى وزارتي الأشغال والإسكان بشأن إنشاء المدارس الخاصة بالمدن الجديدة، وتلعب دوراً في متابعة التنفيذ والاطلاع على نسب الإنجاز الخاصة بتلك المشاريع واستلامها وتدوين الملاحظات ومخاطبة التعليم العام لجاهزية تلك المدارس للاستخدام فور الانتهاء منها، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من استلام 17 مدرسة للعام الدراسي 2018/2019 من الهيئة العامة للإسكان، وجار تنفيذ 52 عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالمدن الجديدة.

