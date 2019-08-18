وطن النهار

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ مفتشي جولات قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك جولات تفتيش على كراجات السيارات ومحلات الإطارات وقطع الغيار بمنطقة الشويخ الصناعية أسفرت عن تسجيل 10 مخالفات تمهيدا لرفعها إلى النيابة التجارية. وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس الأول الجمعة إن الجولة أسفرت عن كشف وجود إطارات مستعملة للبيع في حين سجل فريق التفتيش مخالفات لستة محلات بيع إطارات مستعملة ومخالفة إعادة تصنيع إطارات ومحل بيع قطع غيار سيارت ليبل قابل للازالة ومحل آخر لعدم وجود أسعار على قطع الغيار بنسبة 90 في المئة ومخالفة محل يبيع إطارات للمستهلكين وترخيصه تصليح كهرباء وميزان السيارات. وأضافت أنه تمت إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة تمهيدا لرفعها إلى النيابة التجارية لافتة إلى أن الجولة شملت العديد من كراجات تصليح السيارات وقطع الغيار واكسسواراتها عبر فريق مكلف من المفتشين الذي يقفون على ضبط السوق وجودة القطع المستخدمة. وأكدت حرصها على ضمان جودة المنتج في مراكز ونقاط البيع عبر خطة شاملة من ضمنها الأمور المختصة بلوازم السيارات التي تهدف إلى التأكد من مدى التزام موردي الإطارات ومنافذ البيع بالمواصفات والمعايير المتبعة في إطار جهود الوزارة المكثفة لمراقبة منافذ البيع خلال موسم الصيف. وشددت الوزارة على ضرورة التزام المحال التجارية بالنظم واللوائح وعلى عدم التهاون في إيقاع العقوبات القانونية بحق كل من يتعرض لسلامة المستهلكين. ودعت المستهلكين إلى التأكد من جميع السلع عند الشراء والاحتفاظ بالفاتورة وعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن (135) أو التطبيق الإلكتروني أو واتس اب 55135135 أو حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي عند وجود أي مخالفة أو الاستفسار عن أمور تتعلق باختصاصات الوزارة.

