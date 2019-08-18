وطن النهار

أكدت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه غير صحيح ارتفاع معدل جرائم السرقة بالمناطق السكنية، وأن القطاعات الأمنية المختصة تواصل العمل ليل نهار بجهوزية كاملة وبيقظة دائمة لبسط مظلة الأمن والأمان والتصدي لأي انتهاك للقانون في جميع المحافظات.

وشددت الادارة على أن ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حول ازدياد السرقات في عدد من المناطق يفتقر الى الدقة والمصداقية، ولا يستند الى أي أساس من الواقع، وكما توضح الادارة حول الفيديو المنتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة السرقة التي تمت باحدى المنازل انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة بالوزارة من الادلة الجنائية والمباحث الجنائية.

وأهابت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتأكد من صحة ما يتم تداوله من المصادر الرسمية.

من جانب آخر ألق رجال الامن القبض على الشخص المتطاول على الذات الالهية عبر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لمقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام أحد الاشخاص بالتعدي على الذات الالهية.

اذ توضح الادارة انه فور تلقي البلاغ قامت الادارة المختصة بالبحث والتحري عن صاحب مقطع الفيديو وتم ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقه.

وتشدد الادارة على أن وزارة الداخلية سوف تتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من يقوم بالتعدي على الذات الالهية أو الدين الاسلامي.

