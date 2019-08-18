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وطن النهار

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ضبط مواطنة و3 وافدين حاولوا تهريب مواد مخدرة


أثمرت الخطة الجمركية للحد من عمليات التهريب وبضرورة الحيطة والحذر لامكانية استغلال البعض لحالات الازدحام المصاحبة لانتهاء العطلات التي تعقب الأعياد وكذلك يقظة رجال الجمرك الجوي عن احباط تهريب كمية من المواد المخدرة والمحظورة حاولت سيدتان ووافدان عربي وآخر اسيوي تهريبها لدى وصولهم من دولتين عربية وآسيوية ودولة أوروبية وذلك في مطارات T1 و T4و T5.
هذا ووجه مدير ادارة الجمرك الجوي مطلق تركي العنزي باحالة المسافرين الأربعة الى الادارة المختصة في وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية.
واشاد العنزي بيقظة رجال ادارة الجمرك الجوي ووقوفهم بالمرصاد لكل من تسول له نفسه تهريب المواد المحظورة .
الضبطية الاولى هي ان مفتشا في الـT1 اشتبه في وافده مصرية الجنسية قادمة من موطنها وعليه تم تفتيش امتعتها بشكل دقيق والعثور على قطع من مادة الحشيش.
الضبطية الثانية في مطار الـT4 تم الاشتباه في مواطنة قادمة من دولة أوروبية وبتفتيش امتعتها عثر بحوزتها على 5 علب بلاستيكية بها مادة سائلة يشتبه انها مخدرة.
وفي الضبطية الثالثة وتحديداً في مطار الـT5 تم توقيف وافد مصري الجنسية من قبل احد المفتشين وتبين وجود قطعة حشيش في جيبه.
وفي الضبطية الرابعة تم الاشتباه في وافد هندي من قبل احد المفتشين في مطار T5 ولدى تفتيش أمتعته لم يعثر بداخلها على مواد محظورة ليتم تفتيشه ذاتيا وتبين انه اخفى 4 قطع من المواد المشتبه بأنها مخدرة في قدميه بواقع قطعتين في كل قدم وبطريقة يصعب اكتشافها.


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