وطن النهار

تمكن رجال 4 فرق إطفاء من السيطرة على حريق هائل اندلع مساء اول من الامس في منزل عربي مقسم الى كراجات ومخزن وسكن للعمال من دون وقوع اي اصابات في منطقة جليب الشيوخ.

ووفق مصدر اطفائي افاد بان غرفة عمليات الاطفاء تلقت بلاغا مساء اول من الامس يفيد باندلاع حريق منزل في منطقة جليب الشيوخ وعلى اثره توجهت 4 مراكز اطفاء وهي جليب الشيوخ والعارضية والاسناد ومشرف بقيادة مدير اطفاء محافظة الفروانية العقيد معاذ الحمادي، حيث تبين بان النار اندلعت في منزل مقسم الى عدة كراجات ويحتوي على مخزن بوسطه يضم اطارات وزيوتاً واسطوانات غاز الاستيلين وعدداً كبيراً من اسطوانات غاز الطبخ ما شكل خطورة على رجال الاطفاء بسبب وقوع الانفجارات وارتفاع الحرارة وكثافة الدخان كون المنزل مغلقاً تماما من السطح بألواح الكيربي وعدم وجود اي شبابيك للتهوية، ما اضطر رجال الاطفاء للقيام بازالة بعض ألواح الكيربي للتمكن من التهوية وخفض الحرارة والدخان، كما ان ضيق الطرق المؤدية للمنزل عرقلت وصول مركبات الاطفاء كون المنطقة غير منظمة، وقد تمت محاصرة النار واخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.

واكد المصدر انه تم استدعاء رجال مراقبة التحقيق في حوادث الحريق لتباشر بعملها لمعرفة مسببات الحادث، واتخاذ الاجراءات المشددة ضد المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لمنع استخدام مناطق السكن الخاص بغير الغرض المخصص من أجله لما يشكل ذلك من خطورة عالية على الأرواح والممتلكات وعلى رجال الاطفاء.

