وطن النهار

قضت المحكمة الكلية الدائرة تجاري مدني كلي حكومة بعدم احقية احد البنوك المحلية في استيفاء اي مبالغ من نصيب زوج مواطنة من تاريخ وفاته بموجب عقد القرض، والزام ان يؤدي اليها المبالغ التي سددتها عنه من تاريخ وفاته. وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع زوجة المواطن المتوفى انه على سند من القول ابرمت المدعية وزوجها المرحوم مع البنك عقد قرض بمبلغ 55 الف دينار وذلك لتكملة وانشاء عقارهما الكائن بمنطقة بيان وبعد ذلك توفي الزوج واستمرت موكلتي بعد وفاته في سداد الاقساط للقرض استقطاعا من راتبها التقاعدي، وكان الثابت من تقرير الخبراء المودع ملف الدعوى ان المدعية هي القائمة بسداد اقساط القرض من تاريخ وفاة المرحوم زوجها بواقع 63 الف دينار وان البنك قد نفذ البند الخامس من عقد القرض بالتأمين على الحياة للمقترضين وتحصل على مبلغ 1507 دنانير لحساب التأمين. واضاف العلي ان محكمة التمييز قد قضت أخيراً بعدم احقية البنك في الرجوع على الورثة لسداد القرض عن المتوفى الامر الذي حدا بالمدعية لرفع دعواها بغية لها القضاء لها بالزام البنك برد هذه المبالغ وكف يد البنك عن استقطاع الاقساط الخاصة بزوج المدعية من حسابها تمهيدا لتعديل الطلبات والزامه بما يسفر عنه تقرير الخبير.

