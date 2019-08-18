وطن النهار

قضت محكمة الجنح بحبس مواطنين سنة مع الشغل والنفاذ بعد تدليسهما على ابن موطنهم وإيهامه بمشروع وهمي يدر ارباحاً عن طريق جلب مركبات من الخارج، كما الزمتهما بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وحيث اسند الادعاء العام الى المتهمين أنهما دلسا على المجني عليه بقصد ايقاعه في الغلط لتسليم مال في حيازته بأن اوهموه بوجود مشروع وهمي يدر ارباحاً عن طريق جلب مركبات من الخارج وتمكنوا من تلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على الاموال المبينة بالمحضر. وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما ثبت من خلال التحقيقات ان المتهمين الاول والثاني قام بالتدليس على المجني عليه بوجود مشروع تجاري يدر ربحا وهو استيراد مركبات من الخارج وبيعها في الكويت وذلك من خلال شخص اخر حسن النية الذي عرض مشاركته للمتهمين على المجني عليه وقد رغب الاخير بالمشاركة فتوجه برفقة الاخر لمكتب المتهم الاول والثاني فقام الاول بعرض المشروع للمجني عليه وعرض الصور وكان ذلك بحضور المجني عليه واخرين وبعد ذلك قام المجني عليه بتحويل مبلغ 16 الفاً للمتهم الثاني ودفع نقدا للمتهمين مبلغ 11 الفاً وبعد ذلك تبين عدم صحة المشروع.

وحضر دفاع المجني عليه المحامي فهد الهدية من مكتب المحامي عبدالمحسن القطان وادعى مدنيا امام هيئة المحكمة بـ5001 دينار كتعويض مدني مؤقت، مؤكدا أن المتهمين استعملا وسائل تدليسية بعرض العقود وصور فضلا عن تواجدهما في مكتب اعدا لهذا الغرض وبناء على ذلك استوليا على المبلغ المقسم اليهما.

