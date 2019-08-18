دوليه

استهل برشلونة حامل اللقب في الموسمين الماضيين مشواره في الدوري الاسباني لموسم 2019-2020 أول من امس، بأسوأ طريقة ممكنة بخسارته المفاجئة امام مضيفه اتلتيك بلباو 0-1.وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم المخضرم اريتز ادوريز (38 عاما) بضربة مقصية رائعة بعد دقيقة واحدة من نزوله احتياطيا (89).

وكان أدوريز اعلن قبل أيام قليلة بان الموسم الحالي سيكون الأخير له في الملاعب، وقد سجل خلال مسيرته الطويلة اكثر من 200 هدف لكن بلا شك فان هدفه الليلة سيبقى عالقا في الاذهان لفترة طويلة.

وبدأ برشلونة المباراة من دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب في ربلة الساق ليغيب بالتالي عن المباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري المحلي للمرة الاولى منذ 10 سنوات واشرك المدرب ارنستو فالفيردي الثلاثي الهجومي المكون من المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان القادم هذا الموسم من اتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو ومواطنه عثمان ديمبيلي والاوروغوياني لويس سواريز قبل ان يتعرض الاخير للاصابة ذاتها ويخرج اواخر الشوط الاول. وسيخضع سواريز لفحوصات طبية لمعرفة مدى خطورة الاصابة التي تعرض لها وفترة غيابه عن الملاعب.في المقابل، شارك صانع العاب اياكس للمرة الاولى وذلك على حساب قطب خط الوسط سيرخيو بوسكيتس وقدم اداء مميزا.

ولم يخسر أتلتيك بلباو في اخر 15 مباراة على ملعب سان ماميس وكان انتزع التعادل ايضا ذهابا وايابا من الفريق الكاتالوني الموسم الماضي. وقال قطب دفاع برشلونة جيرار بيكيه بعد الخسارة سان ماميس هو ملعب صعب للغاية. والليلة لم نقدم مستوانا المعهود وقد ضغطا علينا المنافس بقوة.واضاف كانوا الافضل من الناحية البدنية. صحيح باننا سيطرنا على مجريات اللعب في الشوط الثاني لكن الجزئيات غالبا ما تحسم المباريات وهذا ما حصل.

وتابع من الافضل الخسارة اليوم من الخسارة في نهاية الموسم. هناك بعض الوجوه الجديدة وقد تسير الامور بعكس ما نتمناه في بعض الاحيان.

وكانت الفرصة الاولى لمهاجم بلباو ايناكي وليامس الذي اطلق كرة قوية من 25 مترا تصدى لها الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيغن (9).وفرض الفريق الباسكي افضليته طوال الشوط الاول الذي لم يهدد فيه برشلونة مرمى منافسه سوى من كرة سددها سواريز في القائم قبل ان يخرج مصابا في ربلة الساق في الدقيقة 37 ويدخل بدلا منه رافينيا وكانت اول مساهمة للاخير تسديد كرة لولبية في العارضة (40).

واجرى مدرب برشلونة تغييرا اضافيا باشراك لاعب الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش بدلا من الشاب كارليس الينا، فسنحت للاول فرصة جيدة من تمريرة عرضية من ديمبيلي لكنه سدد الكرة برأسه فوق العارضة (49).واستحوذ الفريق الكاتالوني بنسبة عالية على الكرة لكن من دون ان يهدد مرمى منافسه الى ان نزل ادوريز بدلا من وليامس في الدقيقة 88 وبعدها بدقيقة قام بضربة مقصية رائعة مسجلا هدف الفوز لفريقه ومحققا اولى مفاجآت الموسم الجديد.

ولا شك بان هذه الخسارة ستزيد من الضغوطات على المدرب فالفيردي الذي كان قاب قوسين او ادنى من الاقالة نهاية الموسم الماضي لا سيما بعد الخروج المذل امام ليفربول في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا بخسارته 0-4 بعد تقدمه ذهابا بثلاثية نظيفة.

ويلتقي اتلتيكو مدريد مع خيتافي اليوم بالاضافة الى 3 مباريات اخرى فيلعب ألافيس مع ليفانتي، إسبانيول مع إشبيلية وريال بيتيس مع بلد الوليد.

