دوليه

أبدى إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، خيبة أمله إثر الهزيمة، أول من امس على ملعب سان ماميس أمام أتلتيك بلباو، في افتتاح الدوري الاسباني.

وعن مستوى لاعبه أنطوان جريزمان، في أول مباراة رسمية، قال فالفيردي خلال تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الكتالونية: «إذا كنت تلعب بالقرب من المنطقة، فهو يتحرك جيدًا.. لكن ذلك لن يفيد بدون السيطرة على المباراة». وأضاف: «نتوقع جميعًا الكثير من العديد من اللاعبين، في المباريات المقبلة». وحول أداء فريقه أجاب: «الشوط الأول لم يكن جيدًا، لكننا كنا أخطر من بلباو، رغم أننا لم نكن في أفضل حال، لأننا لم نسيطر على المباراة». وتابع: «في الشوط الثاني كنا أفضل وقمنا بتصحيح الأوضاع، لكن لاعبي بلباو اقتربوا كثيرًا من منطقة جزائنا، حتى دخل أدوريز وسجل الهدف».

وبخصوص إصابة سواريز، قال فالفيردي: «لويس يعاني من مشكلة عضلية في القدم، وبإصابته تعطلت خططنا، لأننا في الشوط الثاني وصلنا كثيرًا لمنطقة جزاء بلباو، لكننا افتقدنا مهاجما حاسما مثله». وبشأن غياب ليونيل ميسي، رد بقوله: «معتادون على طريقة اللعب في وجوده.. ميسي يسهل العديد من المواقف الصعبة، سواء بهدف مفاجئ أو تمريرة غير متوقعة».

وتابع: «ليس الجميع مثله، وعلينا أن نتعلم كيفية التعامل مع ظروف غيابه، لأنه وارد وفي أي وقت».

