دوليه

سقط بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الالماني في المواسم السبعة الماضية في فخ التعادل على ملعبه «أليانز ارينا» بعدما قلب تأخره امام ضيفه هيرتا برلين 1-2 الى تعادل 2-2 في افتتاح مباريات الدوري أول من امس. ويدين بايرن بالتعادل الى مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدفين (24 و60 من ركلة جزاء)، فيما سجل للفريق الضيف البلجيكي دودي لوكيباكيو (36) والصربي ماركو غروييتش (38). وقال ليفاندوفسكي «لم نلعب بطريقة سيئة وبالكاد سدد الفريق باتجاه مرمانا. لقد كانوا محظوظين».وكان لسان حال مدربه نيكو كوفاتش مماثلا بقوله «لقد كنا الفريق الافضل وكان يتعين علينا الفوز في المباراة».

ويأتي هذا التعادل في خضم تقارير تشير الى توصل النادي البافاري الى اتفاق مبدئي للتعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو من برشلونة الاسباني. ورغم أن بايرن نجح في الحصول على خدمات الجناح الأيسر الكرواتي إيفان بيرشيتش (30 عامًا) على سبيل الإعارة لموسم واحد من إنتر ميلان الإيطالي، الا ان جماهير بطل أوروبا خمس مرات لا تبدو سعيدة بالعمل الذي يقوم به مدير الرياضة في النادي، البوسني حسن صاليحميدزيتش وارتفعت الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإقالته.

وبالرغم من خيبة التعادل في الإفتتاح، إلا أن بايرن حافظ على سجله خاليا من الخسارة في المباراة الاولى في «البوندسليغا» منذ عام 2012، حيث فاز في اربع وتعادل في مثلها. وبدأ بايرن المباراة ضاغطا وشكلت تسديدة الاسباني تياغو ألكانتارا بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية من حافة منطقة الجزاء التهديد الاول للحارس النروجي روني جارستاين التقطها بدون صعوبة تذكر، قبل أن يعيد زميله توماس مولر السيناريو ذاته في الدقيقة السابعة بكرة مرت هذه المرة بجانب القائم.

ورد الضيف مستغلا هفوة من دفاع بايرن اثر تمريرة من الاسترالي ماثيو ليكي داخل المنطقة للمهاجم البوسني وداد إيبيسيفيتش الذي سدد كرة خارج الملعب (13).واثمرت ضغوطات بايرن هدف الافتتاح بعد تمريرة عرضية زاحفة من الجهة اليمنى لسيرج غنابري ارتمى لها داخل المنطقة الهداف ليفاندوفسكي وحولها بقدمه في المرمى امام عجز الحارس جارستاين (24).

وبات ليفاندوفسكي أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل على الاقل هدفا في افتتاح مباريات «البوندسليغا» للموسم الخامس تواليا، بحسب الموقع الرسمي للنادي البافاري.وفي غفلة من دفاع بايرن سجل البلجيكي الشاب لوكيباكيو هدف التعادل من تسديدة من 25 مترا اصطدمت بظهر إيبيسيفيتش وحولت مسارها الى شباك الحارس الدولي مانويل نوير (36)، قبل أن يصعق هرتا اصحاب الارض بعد دقيقتين اثر كرة هوائية مشتركة بين الصربي غروييتش والمدافع الفرنسي بنجامين بافار وصلت الكرة الى إيبيسيفيتش الذي مررها مجددا الى غروييتش المنطلق من الخلف، فانفرد بالحارس نوير ونجح في تجاوزه وسدد الكرة في المرمى الخالي معلنا تقدم فريقه أمام ذهول جماهير ملعب أليانز أرينا (38).

واستهل بايرن الشوط الثاني ضاغطا بهدف تعديل النتيجة، وكاد أن يحقق مراده بفضل تسديدة من خارج المنطقة للمتألق غنابري صدها الحارس جارستاين (56).وافاد بايرن من تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم («في ايه آر») بعدما لجأ الحكم الى الشاشة لاحتساب ركلة جزاء ورفع البطاقة الصفراء بوجه غروييتش الذي رمى ارضا ليفاندوفسكي داخل المنطقة، فعاقب الاخير بنفسه الفريق الضيف بترجمته بنجاح ركلة الجزاء، ليسجل هدف التعادل لفريقه والثاني له (59).

وتختتم المرحلة اليوم بمباراتي اينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم ويونيون برلين مع لايبزيغ.

