دوليه

توصل برشلونة الإسباني الى «اتفاق مبدئي» لاعارة لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو الى بايرن ميونيخ الالماني كما أعلن غييرمو أمور مدير العلاقات في النادي الكاتالوني أول من امس.وقال أمور لشبكة «موفيستار لا ليغا» «نستطيع التأكيد بأنه لدينا اتفاق مبدئي لاعارة كوتينيو الى بايرن وبالتالي يتعين علينا اتمام العملية».

في المقابل، اكد المدير الرياضي في ميونيخ البوسني حسن صاليحميديتش لشبكة «زد دي اف» الالمانية بعد انتهاء مباراة فريقه ضد هرتا برلين بالتعادل 2-2 في افتتاح الدوري أول من امس «استطيع التأكيد بأننا تواجدنا في برشلونة وقد اتفقنا مع اللاعب ومع وكيل اعماله».واضاف «لدينا علاقة جيدة مع برشلونة. لازال ينقص بعض التفاصيل كالتوقيع والفحص الطبي لكننا سعداء لاننا حصلنا على لاعب مثله».

وذكرت صحيفة «ال بايس» بأن بايرن ميونيخ سيدفع مبلغا مقداره 24 مليون يورو لاستعارة اللاعب لموسم واحد بالاضافة الى اجر سنوي يقدر بـ 12 مليون يورو.وبعد ان كان كوتينيو (27 عاما) ضمن التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة اتلتيك بلباو في افتتاح المرحلة الاولى من الدوري الاسباني لموسم 2019-2020، تم سحب اسمه من اللائحة على الارجح تخوفا من اصابته بعد التطورات الاخيرة.

وكان كوتينيو انتقل الى الفريق الكاتالوني في يناير 2018 قادما من ليفربول مقابل صفقة بلغت 120 مليون يورو لكنه لم ينجح في فرض نفسه اساسيا في تشكيلة برشلونة الموسم الماضي.وتردد اسم كوتينيو في الصفقة المحتملة لمواطنه نيمار الذي يرغب في ترك فريقه الحالي باريس سان جرمان والعودة الى برشلونة الذي دافع عن الوانه من 2013 الى 2017 قبل ان يحط الرحال في العاصمة الفرنسية مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.وتطرق غييرمو أمور الى امكانية عودة نيمار الى برشلونة فقال «في ما يتعلق بموضوع نيمار، من الافضل عدم التحدث به في الوقت الحالي لا سيما بان شيئا لم يحصل. انه لاعب باريس سان جرمان».وتابع «ما يمكن ان يحصل سيحصل ما دام سوق الانتقالات مفتوحة».

