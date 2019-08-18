دوليه

تلقى ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة بإصابة مهاجمه البلجيكي إدين هازارد الوافد اليه حديثا اثر تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ اثناء التدريب أول من امس بحسب ما أعلن نادي العاصمة.

وكان هازارد المنتقل الى ريال قادما من تشلسي الإنكليزي مقابل صفقة بلغت 100 مليون يورو يمني النفس بخوض المباراة الافتتاحية لفريقه ضد سلتا فيغو المقررة أمس في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020، لكنه تعرض لإصابة في الفخذ في مقر تدريبات فريقه.

وذكر الموقع الرسمي لصحيفة «أس» الإسبانية بان الاصابة يمكن ان تبعد هازارد عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 ألى 4 اسابيع.واصدر النادي الملكي بيانا رسميا أكد فيه انه «بعد إجراء فحوصات اثر نهاية الحصة التدريبية من قبل الجهاز الطبي تبين اصابة إدين هازارد في عضلات الفخذ الأيمن. سنتابع عملية تأهيله».

ويعاني ريال مدريد من إصابات عدة في صفوفه أخطرها لجناحه ماركو أسينسيو الذي خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي وسيغيب لأشهر عدة بالإضافة الى الجناح الأيسر الفرنسي فرلان مندي القادم مطلع الموسم الحالي من ليون والذي يعاني من إصابة في ربلة الساق.

