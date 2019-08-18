دوليه

قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني انه ينوي الاعتماد هذا الموسم على جناحه الويلزي غاريث بيل، بعدما تمنى خلال فصل الصيف رحيله عن النادي الملكي.وذكر زيدان عشية المباراة الاولى لفريقه في الدوري الاسباني أمس ضد سلتا فيغو «بدا لي انه (بيل) سيرحل، لكنه اليوم معنا. الدينامية تتغير، والامور تتغير. من الان فصاعدا، سأعتمد عليه على غرار الاخرين. يملك موقعه، هو لاعب مهم واتمنى من جميع اللاعبين تصعيب مهمتي في اختيار التشكيلة». وبدا بيل (30 عاما) في طريقه ليصبح خارج أسوار «سانتياغو برنابيو» بعدما سافر الى الصين للتفاوض مع جيانغسو سونينغ الذي عرض عليه راتبا أسبوعيا قدره مليون جنيه استرليني (نحو 1,24 مليون دولار) بحسب التقارير، إلا أن ريال حال دون اتمام الصفقة لأن الشروط المالية المتعلقة بها لا تناسبه.واتى ذلك بعد ان اعتبر زيدان ان رحيله سيكون «جيدا من أجل مصلحة الجميع».والامر ينطبق على صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز العائد من اعارة لموسمين مع بايرن ميونيخ الالماني.قال زيدان «هو بفورمة جيدة وانا سعيد للحصول عليه».

