دوليه

أفادت تقارير صحافية أول من أمس بأن الفرنسي ميكايل كويزنس لاعب خط وسط بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني، في طريقه للالتحاق بصفوف مواطنه بايرن ميونيخ بطل الدوري المحلي في المواسم السبعة الماضية.

وبحسب صحيفة «كيكر» الالمانية وقناة «سكاي» من المحتمل ان ينضم كويزنس (20 عاما) إلى النادي البافاري لتدعيم صفوفه مقابل صفقة تقدر بحوالي 10 ملايين يورو.في المقابل لم ينف المدير الرياضي لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ ماكس إيبرل إمكانية رحيل لاعبه بالقول «تحدثنا مطولا معه ومع مدير أعماله. الآن ننتظر ماذا سيحدث. الامور مشرعة على جميع الاحتمالات».

وانضم كوزنس الذي تدرج في نانت، عام 2017 الى بوروسيا مونشنغلادباخ في سن الـ 17 عاما، وخاض معه 39 مباراة بدون أن يتمكن من حجز مركز اساس له في التشكيلة.

