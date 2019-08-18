دوليه

تصدر ليون مؤقتا ترتيب فرق الدوري الفرنسي بفوزه الكبير على ضيفه أنجيه 6-0 في افتتاح مباريات المرحلة الثانية اول من امس. وهو الفوز الثاني لليون بعد تغلبه على موناكو بثلاثية نظيفة في المرحلة الافتتاحية، ليرفع رصيده الى 6 نقاط في الصدارة. كما حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي.

في المقابل تعرض أنجيه لخسارته الاولى، بعد فوزه المفاجىء على بوردو 3-1 في المرحلة الاولى. وافتتح ليون، ثالث الدوري في الموسم المنصرم، التسجيل بعد مرور 11 دقيقة من صافرة البداية بفضل الجزائري الأصل حسام عوار الذي سدد كرة من 20 مترا، قبل أن يضيف موسى ديمبيلي (36 و65) والهولندي ممفيس ديباي (42 و49) هدفين لكل منهما، فيما اختتم البديل الشاب البرازيلي جان لوكاس المهرجان التهديفي لفريقه في الدقيقة 72.

ونجح مدرب ليون البرازيلي سيلفينيو في طرد الشكوك التي حامت قبل بداية الموسم الجديد حول قدرة فريقه على المنافسة بعدما خسر جهود ثلاثة من ابرز لاعبيه وهم نبيل فقير (بيتيس الاسباني)، فيرلان مندي (ريال مدريد الاسباني) وتانغي ندومبيلي (توتنهام الانكليزي).وعوض ليون الذي تعاقد مع لاعبه السابق البرازيلي جونينيو ليشغل منصب المدير الرياضي رحيل الثلاثي، بالتعاقد مع المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن من سمبدوريا الايطالي في صفقة قياسية في تاريخه بقيمة 30 مليون يورو، ولاعب الوسط البرازيلي تياغو منديش من مواطنه ليل مقابل 26,5 مليون يورو، في ثاني أغلى صفقة في تاريخه.

وتختتم المرحلة اليوم بلقاءات سانت اتيان مع بريست، ورينس مع ستراسبورغ، وحامل لقب الكأس رين مع الفائز بلقب الدوري باريس سان جرمان.

