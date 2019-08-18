دوليه

حقق أرسنال فوزه الثاني تواليا اثر تغلبه على ضيفه بيرنلي 2-1 في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الانكليزي. وكان ارسنال عاد من ملعب نيوكاسل بالفوز 1-0 في المرحلة الأولى ليرفع رصيده الى 6 نقاط.

وخاض المدافع البرازيلي دافيد لويز أول مباراة رسمية له مع فريقه الجديد بعد الانتقال اليه في اليوم الأخير من باب الانتقالات المخصص للأندية الانكليزية قادما من جاره تشلسي، وكذلك فعل لاعب الوسط الاسباني داني سيبايوس المعار من ريال مدريد.

أما الجناح العاجي نيكولا بيبي فجلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين للأسبوع الثاني تواليا. وغاب عن أرسنال قائده السويسري غرانيت تشاكا المصاب. وسنحت أول فرصة حقيقية لأرسنال امام الفرنسي ألكسندر لاكازيت عندما سدد كرة برأسه من مسافة قريبة لكن نيك بوب حارس بيرنلي قام برد فعل سريع مبعدا الكرة فوق العارضة الى ركلة ركنية (12). ومنها وصلت الكرة الى لاكازيت مجددا وسط مراقبة من ثلاثة مدافعين داخل المنطقة لكنه نجح في الاستدارة بطريقة ماكرة ليسدد بين ساقي حارس بيرنلي هدف الافتتاح. وقام ارسنال بهجمة مرتدة سريعة بقياد سيبايوس الذي مرر الكرة باتجاه الفرنسي ماتيو غيندوزي الذي اطلق قوية زاحقة لكن بوب تصدى لها بساقه (41). ودفع غندوزي ثمن اهدار الفرصة لان بيرنلي نجح في ادراك التعادل من الهجمة التالية عندما وصلت الكرة داخل المنطقة الى أشلي بارنز غير المراقب فسدد الكرة داخل شباك الحارس الألماني برند لينو من مسافة قريبة (43).

والهدف هو الثالث لبارنز هذا الموسم بعد ثنائيته في مرمى ساوثمبتون الأسبوع الماضي. وفي مطلع الشوط الثاني أشرك مدرب أرسنال الاسباني أوناي ايمري بيبي بدلا من ريس نلسون. وضغط الفريق اللندني في محاولة لانتزاع النقاط الثلاث لكن بوب تدخل مرتين للتصدي لكرتين خطيريتين للمهاجم الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ من مسافة قصيرة (60) ثم تسديدة لولبية لسيبايوس (62). لكنه وقف عاجزا بعدها بدقيقتين عندما وصلت الكرة الى أوباميانغ خارج المنطقة فراوغ مدافعا واطلق كرة قوية داخل الشباك. وكاد اوباميانغ يحسم النتيجة نهائيا عندما مرر له بيبي كرة امامية لكنه تعثر في اللحظة الاخيرة (85).

