دوليه

قال الإيطالي مويس كين مهاجم إيفرتون إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في يوفنتوس الإيطالي نصحه بـ «السعي وراء أحلامه»، مؤكداً أنه تحدث مع زملائه في يوفنتوس، قبل اتخاذ قرار الرحيل عن «السيدة العجوز»، هذا الصيف. وأوضح كين، في تصريحات أبرزتها صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية: «قبل مغادرتي تورينو، تحدثت إلى زملائي في يوفنتوس، حتى مع كريستيانو رونالدو، الذي طلب مني السعي وراء أحلامي ومواصلة العمل بجد». وتابع: «لقد تحملت دائماً مسؤوليات كبيرة، دائماً كنت ألعب أمام الأولاد الأكبر مني، وهذا جعلني لاعباً أقوى». وختم: «العنصرية؟ يجب أن نحاربها جميعاً، يوفنتوس ساعدني كثيراً عندما وقعت حادثة كالياري، كنت أركز على بذل قصارى جهدي لأجل الفريق، ويجب أن أشكر كل من قدم لي الدعم».

وانضم كين لصفوف إيفرتون لمدة خمس سنوات، في صفقة بلغت قيمتها 27.5 مليون يورو، مستحقة الدفع على 3 سنوات مالية، مع زيادة 2.5 مليون يورو تتوقف على تحقيق شروط معينة خلال مدة العقد.

