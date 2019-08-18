دوليه

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أول من امس مدرب منتخب نيجيريا ولاعب نانت السابق سامسون سياسيا مدى الحياة على خلفية قضايا فساد. ودانت لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي سياسيا بـ «قبول الاموال في قضايا تتعلق بالتلاعب بالمباريات».

وقال «فيفا» انه فتح تحقيقا بحق سياسيا في فبراير 2019 في أعقاب تحقيقات على نطاق أوسع بشأن التلاعب بنتائج مباريات نظمها ويلسون راج بيرومال، فيما يتعلق بالمراهنات الرياضية. وأوقف السنغافوري الاصل بيرومال قبل ان يتم اعتقاله لاحقا عام 2011 في فنلندا بسبب اضطلاعه بدور في قضايا تلاعب بنتائج العديد من المباريات المتعلقة بالمراهنات الرياضية، وقد تعاون مع المحققين لكشف ملابسات هذه القضية. ولعب سياسيا مع فريق نانت الفرنسي بين عامي 1993 و1995 وتوج معه بطلا للدوري المحلي عام 1995، كما اشرف على تدريب منتخب نيجيريا بين عامي 2010 و2011، واحرز مع المنتخب الاولمبي الميدالية الفضية في أولمبياد بكين 2008 والبرونزية في ألعاب ريو عام 2016. وأوقف المهاجم النيجيري السابق الذي خاض مونديال الولايات المتحدة الاميركية عام 1994 مدى الحياة، ومنع من مزاولة أي عمل يتعلق بكرة القدم وتم تغريمه 45.900 ألف يورو.

