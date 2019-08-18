دوليه

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب الدور نصف النهائي من دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز في التنس بفوزه على الفرنسي لوكا بويل 7-6 (7-2) و6-1، في حين تعرضت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا الى اصابة في ركبتها وباتت مشاركتها في بطولة فلاشينغ ميدوز حيث تدافع عن لقبها، موضع شك.

وبات ديوكوفيتش على بعد مباراتين فقط من احراز لقبه الرابع والثلاثين في دورات الماسترز للألف نقطة وفي حال نجح في ذلك فسيصبح على بعد لقب واحد من الإسباني رافايل نادال حامل الرقم القياسي مع 35 لقبا.وكان بوي ندا عنيدا للصربي في المجموعة الأولى وجره الى جولة فاصلة أنهاها ديوكوفيتش في صالحه 7-2.

وفرض ديوكوفيتش سيطرته المطلقة عل المجموعة الثانية وحسمها بسهولة 6-1 والمباراة في ساعة و26 دقيقة.وقال ديوكوفيتش الذي خضع لعلاج في كوعه الأيمن خلال المباراة «أعتقد بانه لعب بطريقة جيدة جدا في المجموعة الأولى. احتفظ كلانا بإرساله بسهولة حتى الجولة الفاصلة حيث حافظت على تركيزي ومستواي».واضاف «كان من المهم جدا في مطلع المجموعة الثانية ان أكسر ارساله وهذا ما حصل».

وكان ديوكوفيتش تخطى بوي أيضا في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في يناير الماضي.وسيلتقي ديوكوفيتش الروسي دانييل مدفيديف الفائز على مواطنه اندري روبليف 6-2 و6-3.وكان روبليف حقق مفاجأة مدوية في الدور السابق بإخراجه السويسري المخضرم روجيه فيدرر.اما ميدفيديف، فسيحاول بلوغ النهائي للاسبوع الثاني تواليا بعد خسارته نهائي تورونتو الكندية امام الاسباني رافايل نادال.

وثأر الفرنسي ريشار غاسكيه لخسارته امام الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت في دورة تورونتو الكندية الأسبوع الماضي وتغلب عليه 7-6 (7-2) و3-6 و6-2 ليبلغ الدور نصف النهائي. وسيلتقي غاسكيه في نصف النهائي مع البلجيكي دافيد غوفان الذي تأهل بعد انسحاب منافسه الياباني يوشيهيتو نيشيوكا بداعي المرض.

ولدى السيدات، اضطرت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة اولى عالميا الى الانسحاب من مباراتها ضد الأميركية صوفيا كينان والنتيجة 6-4 و1-6 و2-0 لصالح الأخيرة وذلك لإصابة اليابانية في ركبتها.وخضعت أوساكا للعلاج خلال المباراة لكنها لم تتمكن من اكمالها ما رسم علامة استفهام حول قدرتها في الدفاع عن لقبها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز التي تنطلق في 26 الحالي.

